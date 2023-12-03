Veículos do governo do ES vão ser abastecidos com biocombustível

Casagrande destaca a importância da medida para ajudar a reduzir a poluição na atmosfera gerada a partir da queima de combustíveis fósseis. E aponta o tamanho da queda da emissão de gás carbônico com a adoção de combustíveis produzidos a partir de materiais vegetais, como o etanol, feito a partir da cana-de-açúcar. "Vamos deixar de emitir 13.200 toneladas por ano de gás carbônico, porque o Estado consome oito milhões de litros de combustíveis anualmente. Uma ação importante, que pode servir de exemplo para outros Estados, para outros municípios, para outras instituições”, comentou o governador.

Inédita entre os Estados brasileiros, a medida vai ser adotada em veículos da frota da administração pública estadual, incluídas as autarquias e fundações do Estado, além das contratações de serviços terceirizados. O prazo de adaptação para a transição será de até um ano a contar da publicação do decreto. De acordo com o governo, serão considerados biocombustíveis os insumos energéticos renováveis produzidos a partir de biomassa ou gordura vegetal, dentre os quais, o etanol hidratado, biodiesel, biogás, HVO (Óleo Vegetal Hidrotratado), biometano e diesel obtido a partir da cana-de-açúcar.

Assinaremos hoje na COP-28 o decreto para trocar os 10 milhões de litros combustiveis fósseis dos veículos leves da frota do Governo ES para biocombustiveis. Isso significa 16.5 mil toneladas de CO2 evitados anualmente, o equivalente ao plantio de 2.700 hectares todos os anos.… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 3, 2023