COP 28: Casagrande apresenta estratégias do Plano de Descarbonização do ES

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28)

O plano apresenta políticas, diretrizes e estratégias necessárias para neutralização das emissões dos gases de efeito estufa (GEE) no Espírito Santo até 2050, além da promoção da resiliência climática.