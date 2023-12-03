COP 28: Casagrande apresenta estratégias do Plano de Descarbonização do ES

O governo do Espírito Santo lançou o Plano Estadual de Descarbonizarão e Neutralização de Gases de Efeito Estufa (GEE) durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), neste domingo (3), em Dubai. No evento, o governador Renato Casagrande (PSB) também anunciou um novo decreto que estabelece as medidas administrativas necessárias para transição de uso dos combustíveis fósseis para biocombustíveis nos veículos da frota da administração pública Estadual.
O plano apresenta políticas, diretrizes e estratégias necessárias para neutralização das emissões dos gases de efeito estufa (GEE) no Espírito Santo até 2050, além da promoção da resiliência climática.
São quatro estratégias: minimização das emissões; aumento da eficiência; mecanismos de compensação e emissão; e remoção e captura de GEE. Os setores econômicos capixabas foram agrupados em: Energia e Industria; Transportes; Resíduos; e Afolu, que significa a junção de Agropecuária, Floresta e Uso do Solo. O documento está disponível para consulta pública, por 30 dias, no site planodescarbonizacao.es.gov.br.