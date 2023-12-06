Marcopolo vai ampliar fábrica de São Mateus e produzirá ônibus elétrico no ES

Unidade da Marcopolo em São Mateus, Norte do Espírito Santo Crédito: Marcopolo/Divulgação

A Marcopolo, maior fabricante de carrocerias de ônibus do Brasil, vai ampliar a sua fábrica, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Um investimento de R$ 50 milhões que será tocado no decorrer de 2024. Mais relevante do que a ampliação é o fato de que a unidade mateense começará a montar veículos elétricos, fato histórico para a indústria capixaba. O modelo Attivi, ônibus urbano com o primeiro chassi elétrico feito pela Marcopolo, passará a ser produzido no Estado. O anúncio será feito na manhã desta quarta-feira (06), no Palácio Anchieta.

"É um investimento que moderniza a nossa unidade de São Mateus e amplia bastante a capacidade de produção. Isso significa dizer que o horizonte de expansão de São Mateus fica muito maior. Estamos falando de novos processos, novos equipamentos, mais tecnologia e de qualificação de mão de obra. Estamos preparando a fábrica para o novo mercado automotivo que está surgindo. Hoje, São Mateus produz ônibus e micro-ônibus a diesel, a partir de 2024 entrará na era dos veículos elétricos, um grande salto, sem dúvida", sublinhou André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

A capacidade atual da Marcopolo em São Mateus é de 16 ônibus por dia. Com a ampliação, chegará a 26. "O aumento da linha já é bastante expressivo, mas destaco o valor agregado que será adicionado à produção capixaba. Hoje, São Mateus responde por 20% do faturamento da Marcopolo, que é de R$ 5 bilhões por ano. A nossa expectativa é de que isso aumente de maneira expressiva".

Atualmente, são 2 mil trabalhadores na unidade, com a ampliação, serão 2,2 mil. A fábrica estará capacitada para ônibus a combustão e elétricos, portanto, não significa dizer que os dez a mais por dia serão necessariamente elétricos ou que os elétricos estarão limitados à ampliação. "O mercado de elétricos está nitidamente aumentando, se consolidando, mas isso não se dá do dia para a noite. O que estamos fazendo é nos preparar para o caminho da descarbonização, a eletrificação é o futuro e estamos habilitados para isso", assinalou Armaganijan.