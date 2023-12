Marcopolo vai ampliar fábrica de São Mateus e produzirá ônibus elétrico no ES

A Marcopolo, maior fabricante de carrocerias de ônibus do Brasil, vai ampliar a sua fábrica, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Um investimento de R$ 50 milhões que será tocado no decorrer de 2024. Mais relevante do que a ampliação é o fato de que a unidade mateense começará a montar veículos elétricos, fato histórico para a indústria capixaba. O modelo Attivi, ônibus urbano com o primeiro chassi elétrico feito pela Marcopolo, passará a ser produzido no Estado. O anúncio será feito na manhã desta quarta-feira (06), no Palácio Anchieta.