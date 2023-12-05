O novo plano de investimentos da Petrobras na visão do empresariado do ES

Na avaliação de empresários e entidades ligados à indústria de energia do Estado, o investimento em projetos de baixo carbono precisa ganhar protagonismo por aqui. A principal mudança em relação ao plano anterior da Petrobras é o investimento de US$ 5,2 bilhões (R$ 25,48 bi) em geração eólica e solar. É parte do aumento dos aportes em projetos de baixo carbono, que vão receber US$ 11,5 bilhões (R$ 56,4 bilhões), o dobro do planejamento antigo.