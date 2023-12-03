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Investimento

Vitória lança pacote de obras para trânsito da região da Praia do Canto e Enseada

Empresários do mercado imobiliário ficaram satisfeitos com a contratação de obras que vão melhorar a fluidez na região mais valorizada da cidade. Isso deve impulsionar os negócios

Públicado em 

03 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

12/12/2019 - Vitória - ES - Mercado imobiliário - Vista aérea de prédios de Vitória - Enseada do Suá
Vista aérea de prédios de Vitória, na Enseada do Suá Crédito: Luciney Araújo/Arquivo TV Gazeta
Na próxima quarta-feira (06), a Prefeitura de Vitória lança o edital para a contratação de obras viárias que irão impactar toda a Região 05 da cidade - Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Praia do Suá, Enseada do Suá e Santa Helena -, a mais valorizada e, consequentemente, a com o mercado imobiliário mais pujante da Capital. Serão várias as intervenções, entre elas a implantação de mais um acesso para a Ilha do Boi. Um investimento de R$ 44,4 milhões, que deve ser entregue em meados de 2025.
"Vamos colocar para andar projetos que há dez anos estão sendo debatidos com as comunidades. O objetivo é dar fluidez ao trânsito e dar solução para problemas sérios que estão aí há algum tempo e que só fizeram piorar com o crescimento da cidade. Teremos obras e também algumas intervenções que só dependem da engenharia de tráfego. Trata-se de um conjunto que vai melhorar muito o trânsito da região e, consequentemente, a qualidade de vida de quem mora nesses bairros", explicou Luciano Forrechi, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação.
Além do acesso Sul da Ilha do Boi, algumas outras intervenções importantes sairão do papel. Está no pacote uma obra no entorno da Praça do Cauê, em Santa Helena. Não haverá túnel ou viaduto, o que será feito é uma atenuação das curvas nas esquinas que contornam a praça, todas, hoje, em 90º, o que dificulta a fluidez. Serão duas "retas curvas", uma para ir para a Terceira Ponte e outra para sair dela. Também serão construídas baias para a parada de ônibus, fora da pista de rolamento, em todas as principais avenidas que cortam a Regional 05.
Empresários do mercado imobiliário ficaram satisfeitos com o lançamento do edital para a contratação das obras. Além de um olhar para a frente para a Praia do Canto, as intervenções devem resolver problemas históricos de mobilidade em Santa Helena e Enseada do Suá, problemas que muitas vezes afastam os compradores e, claro, dificultam a implantação de novos projetos. Os negócios devem ser potencializados. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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espírito santo Praia do Canto Vitória (ES) Enseada do Suá Mercado imobiliário Ilha do Frade Ilha do Boi Praia do Suá
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