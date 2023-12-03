Vitória lança pacote de obras para trânsito da região da Praia do Canto e Enseada

Vista aérea de prédios de Vitória, na Enseada do Suá Crédito: Luciney Araújo/Arquivo TV Gazeta

Na próxima quarta-feira (06), a Prefeitura de Vitória lança o edital para a contratação de obras viárias que irão impactar toda a Região 05 da cidade - Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Praia do Suá, Enseada do Suá e Santa Helena -, a mais valorizada e, consequentemente, a com o mercado imobiliário mais pujante da Capital. Serão várias as intervenções, entre elas a implantação de mais um acesso para a Ilha do Boi. Um investimento de R$ 44,4 milhões, que deve ser entregue em meados de 2025.

"Vamos colocar para andar projetos que há dez anos estão sendo debatidos com as comunidades. O objetivo é dar fluidez ao trânsito e dar solução para problemas sérios que estão aí há algum tempo e que só fizeram piorar com o crescimento da cidade. Teremos obras e também algumas intervenções que só dependem da engenharia de tráfego. Trata-se de um conjunto que vai melhorar muito o trânsito da região e, consequentemente, a qualidade de vida de quem mora nesses bairros", explicou Luciano Forrechi, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação.

Além do acesso Sul da Ilha do Boi, algumas outras intervenções importantes sairão do papel. Está no pacote uma obra no entorno da Praça do Cauê, em Santa Helena. Não haverá túnel ou viaduto, o que será feito é uma atenuação das curvas nas esquinas que contornam a praça, todas, hoje, em 90º, o que dificulta a fluidez. Serão duas "retas curvas", uma para ir para a Terceira Ponte e outra para sair dela. Também serão construídas baias para a parada de ônibus, fora da pista de rolamento, em todas as principais avenidas que cortam a Regional 05.