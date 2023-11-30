Demanda da Amazon cresce e Nater Coop vai ampliar fábrica de café em Venda Nova

"O volume de vendas cresceu muito na Amazon, tanto que nosso foco, hoje, é abastecer a Amazon. Temos uma boa relação com eles e o cliente gostou do produto, os números estão aí. Nosso limitador é a fábrica, por isso, faremos, agora em 2024, um investimento para dobrar a capacidade da unidade, chegando aos 600 mil pacotes por ano. É uma intervenção rápida, não muito cara e que irá ampliar muito a nossa produção", disse Marcelino Bellardt, diretor-geral da Nater Coop.