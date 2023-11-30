Demanda da Amazon cresce e Nater Coop vai ampliar fábrica de café em Venda Nova

A marca Pronova, da cooperativa Nater Coop, faz sucesso na Amazon, uma das maiores plataformas de vendas online do mundo.
Em 2022, foram comercializados 100 mil pacotes de 250 gramas e 500 gramas do café pelo site. Este ano, o volume deve triplicar: 300 mil pacotes. Para 2024, com o consumo de café em alta no mundo, a Pronova, via Amazon, tem a expectativa de vender meio milhão de pacotes de café genuinamente capixaba. Para isso, terá de ampliar a fábrica instalada em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo.
"O volume de vendas cresceu muito na Amazon, tanto que nosso foco, hoje, é abastecer a Amazon. Temos uma boa relação com eles e o cliente gostou do produto, os números estão aí. Nosso limitador é a fábrica, por isso, faremos, agora em 2024, um investimento para dobrar a capacidade da unidade, chegando aos 600 mil pacotes por ano. É uma intervenção rápida, não muito cara e que irá ampliar muito a nossa produção", disse Marcelino Bellardt, diretor-geral da Nater Coop.
Além da unidade, a Pronova ampliará a sua carteira de produtos. Hoje, apenas o café tipo arábica é vendido, a ideia é criar uma linha exclusiva de conilon com alta pontuação. A novidade virá em 2024.