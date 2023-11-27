Antigo saguão do Aeroporto de Vitória será todo destinado para cargas

Airbus 330-220F da colombiana Avianca Cargo chega a Vitória e inaugura rota internacional de cargas Crédito: Vinícius Zagoto

A inauguração do novo terminal de cargas da Azul no Aeroporto de Vitória é o primeiro passo de uma série de intervenções que transformarão o antigo saguão de passageiros, na avenida Fernando Ferrari, e outros espaços do entorno em um grande hub de cargas nacionais e internacionais. A unidade da Azul inaugurada na última quinta-feira (23) possui 2.465 m². Um espaço com mais de 6 mil m², o resto do antigo terminal de passageiros, está sendo reformado pela Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo terminal de Vitória, e será ofertado ao mercado.

“Enxergamos em Vitória um grande potencial para movimentação de cargas. A localização é muito boa e várias grandes empresas do setor já estão aqui por conta também dos importantes incentivos fiscais dados ao setor. Isso cria um ambiente bom, acreditamos no desenvolvimento deste nicho no Estado. Toda essa área do antigo saguão de passageiros e também o entorno, não é pouco, será dedicado para a logística”, explicou Fabio Marques, Diretor de Operações da Zurich Brasil.

A concessionária fez, recentemente, um investimento que se aproxima de R$ 2 milhões no antigo pátio de aeronaves do Aeroporto de Vitória para melhorar o tráfego de veículos e a fluidez de mercadorias.

A expectativa é de que o movimento de cargas internacionais por Vitória dobre até 2027. Em agosto, a Avianca passou a operar a rota Miami-Vitória semanalmente utilizando a maior aeronave que já pousou no Estado. O fluxo local de mercadorias, puxado pela localização, pelos incentivos e pelos investimentos em expansão também virá forte.