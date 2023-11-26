Banestes vai colocar banco 100% digital para funcionar em janeiro

"Vamos começar em janeiro com todo o produto pronto. O primeiro passo dentro da estratégia será ofertar crédito consignado (com desconto na folha de pagamento) para fora do Estado. Estamos trabalhando para credenciar a instituição nas mais diversas prefeituras do país e, a partir daí, ofertar o nosso produto. Já temos em nossa carteira cidades relevantes como São José do Rio Preto, uma das grandes do interior de São Paulo, vamos buscar outras. O Bizi é um produto novo, diferente e muito importante para a nossa expansão para fora do Espírito Santo", explicou Amarildo Casagrande, presidente do Banestes.