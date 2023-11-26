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Capital

Banestes vai colocar banco 100% digital para funcionar em janeiro

A ideia é de que o Bizi - inspirado nas palavras inglesas busy (ocupado) e easy (fácil) - seja o vetor de expansão do Banestes para fora do Espírito Santo

Públicado em 

26 nov 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Dinheiro
Crédito: Carlos Alberto
Depois de mais de um ano operando em testes, para poucos clientes, o Banestes vai colocar na rua o Bizi, banco 100% digital criado pela instituição estadual. A expectativa inicial era de que a operação em escala começasse agora em novembro, mas alguns detalhes de tecnologia precisaram passar por ajustes. A ideia é de que o Bizi - inspirado nas palavras inglesas busy (ocupado) e easy (fácil) - seja o vetor de expansão do Banestes para fora do Espírito Santo.
"Vamos começar em janeiro com todo o produto pronto. O primeiro passo dentro da estratégia será ofertar crédito consignado (com desconto na folha de pagamento) para fora do Estado. Estamos trabalhando para credenciar a instituição nas mais diversas prefeituras do país e, a partir daí, ofertar o nosso produto. Já temos em nossa carteira cidades relevantes como São José do Rio Preto, uma das grandes do interior de São Paulo, vamos buscar outras. O Bizi é um produto novo, diferente e muito importante para a nossa expansão para fora do Espírito Santo", explicou Amarildo Casagrande, presidente do Banestes.
O banco digital vai funcionar 100% via aplicativo. Tudo será feito sem agência e papel. A ideia é expandir a atuação, aumentar a produtividade e dar velocidade à instituição estadual no movimento de digitalização que já tomou conta do mercado bancário. Outro ponto fundamental é que as regras para uma instituição digital são diferentes das dos bancos tradicionais. Mais flexíveis e menos burocráticas. Concorrer com as fintechs sem estar nesta mesma arena ficaria complicado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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