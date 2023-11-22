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Mercado de capitais

Banestes contrata BR Partners para reformular área de negócios

A instituição estadual quer reformular e potencializar os seus negócios de investimentos. Para isso, contratou um dos grandes bancos de investimentos do país

Públicado em 

22 nov 2023 às 18:02
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Banestes
Agência Banestes, Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Banestes quer reformular e potencializar o negócio de investimentos. Para isso, contratou o BR Partners, um dos grandes bancos de investimentos do país. Os trabalhos, no formato de consultoria, foram iniciados no começo de novembro e terminam no final do ano que vem. Em seis meses já haverá um primeiro diagnóstico. O foco central é a Banestes DTVM, distribuidora de títulos e valores mobiliários da instituição estadual.
"O mercado de capitais cresceu e se desenvolveu muito nos últimos anos. Acreditamos que há potencial para crescermos nesta área, entregar mais produtos, ampliar o leque. O BR Partners, que tem muita expertise na área, foi contratado justamente para avaliar e propor mudanças no modelo de negócio. As oportunidades são muitas e não param de surgir, precisamos de desenhar a estratégia. É um complemento importante ao que o Banestes já faz hoje, agora precisamos escolher o modelo a seguir", explicou Amarildo Casagrande, presidente do Banestes.
Uma DTVM pode atuar, por exemplo, na compra e venda de títulos como Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Investimento Multimercados (FIM) e Fundos de Investimento Imobiliário (FII). A instituição também pode negociar ações, debêntures, cotas de fundos, derivativos e outros títulos. O objetivo do Banestes, em movimento semelhante ao feito por outras instituições bancárias tradicionais, é também surfar no crescimento de todo este negócio no Brasil nos últimos anos. Hoje, instituições com XP e BTG tomam conta de boa parte do mercado. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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