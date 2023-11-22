Banestes contrata BR Partners para reformular área de negócios

Agência Banestes, Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Banestes quer reformular e potencializar o negócio de investimentos. Para isso, contratou o BR Partners, um dos grandes bancos de investimentos do país. Os trabalhos, no formato de consultoria, foram iniciados no começo de novembro e terminam no final do ano que vem. Em seis meses já haverá um primeiro diagnóstico. O foco central é a Banestes DTVM, distribuidora de títulos e valores mobiliários da instituição estadual.

"O mercado de capitais cresceu e se desenvolveu muito nos últimos anos. Acreditamos que há potencial para crescermos nesta área, entregar mais produtos, ampliar o leque. O BR Partners, que tem muita expertise na área, foi contratado justamente para avaliar e propor mudanças no modelo de negócio. As oportunidades são muitas e não param de surgir, precisamos de desenhar a estratégia. É um complemento importante ao que o Banestes já faz hoje, agora precisamos escolher o modelo a seguir", explicou Amarildo Casagrande, presidente do Banestes.