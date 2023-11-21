Na esteira de outros estados, governo do ES decide aumentar o ICMS

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrada no Estado vai passar de 17% para 19,5% Crédito: Freepik

O governo do Espírito Santo decidiu aumentar a alíquota padrão do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrada no Estado de 17% para 19,5%. Um projeto de lei deve ser enviado nos próximos dias para a Assembleia Legislativa. Para valer em 2024, que é o objetivo do Executivo, as novas regras precisam ser aprovadas ainda em 2023 pelo Legislativo.

O governo capixaba afirma que, diante da elevação do ICMS em outros entes, se viu obrigado a fazer o mesmo, já que, pela reforma tributária, a fatia do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) que caberá a cada Estado dependerá da arrecadação de ICMS dos próximos quatro anos (2024-2028). Portanto, quem levar mais agora arrecadará mais lá na frente, no pós-2029, também. Essa sistemática trouxe à baila esta irracional corrida de aumentos de ICMS pelo país.

“A questão é que estamos sendo forçados, pela reforma tributária, a aumentarmos a alíquota modal. Caso contrário o Estado, durante o período de transição, pode perder R$ 20 bilhões, além das perdas com a própria sistemática da mudança da tributação da origem para o destino”, explicou o secretário da Fazenda do Espírito Santo, Benício Costa.