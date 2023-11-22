Recorde: faturamento da Nater Coop deve superar os R$ 2 bi, em 2023

Muito embora o dado bruto seja muito relevante, não tem sido um ano fácil, as margens ficaram muito mais apertadas. "Iniciamos 2023 com muito estoque de insumos. No primeiro trimestre, vimos uma queda forte de preços justamente nesses produtos que tínhamos estocados e, foi algo muito brusco. Tivemos de trabalhar muito duro para, neste cenário, ampliar o nosso mercado e diluir esse descasamento de preços. Abrimos mais 12 lojas de insumos agropecuários em Minas Gerais e Espírito Santo, as nossas vendas cresceram 20% na área de varejo, por isso, o faturamento melhorou, mas as margens foram para baixo, caíram pela metade. Teremos um lucro inferior ao do ano passado, está sendo um ano duro, muito embora o resultado do agro brasileiro tenha sido bom", enumerou Marcelino Bellardt, diretor-geral da Nater Coop.