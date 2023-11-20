“Danos causados pelo fogo foram relativamente pequenos”, diz sócio da Placas do Brasil

Incêndio em área da fábrica da Placas do Brasil, em Pinheiros Crédito: Foto leitor

Às 14 horas deste domingo (19), quando foi acionado e viu as primeiras imagens do fogo que começava a se alastrar pelas instalações da fábrica de MDF Placas do Brasil , em Pinheiros, Luis Soares Cordeiro, sócio, fundador e presidente do Conselho de Administração da Placas do Brasil, não imaginava que teria uma noite relativamente tranquila. Não houve qualquer vítima e o fogo ficou restrito aos silos de biomassa e cavacos e à correia que transporta esses dois insumos para dentro da fábrica. A linha de produção em si, que recebeu novos investimentos recentemente, ficou praticamente intacta.

“A primeira boa notícia é que eram 50 pessoas trabalhando quando o fogo começou e ninguém ficou ferido. Um alívio. O incêndio está controlado e em fase de rescaldo e aí temos a outra informação relevante. O fogo ficou restrito aos silos e à correia transportadora, claro que faremos uma análise mais aprofundada a partir de amanhã (segunda-feira), mas, a princípio, os danos foram relativamente pequenos. Os silos são de concreto, não deve ter tido grandes impactos, e a correia é de manutenção simples. Diante do potencial de destruição que tínhamos, foram danos pequenos”, relatou o empresário.

A unidade possui seguro, mas não se sabe se será acionado. “A avaliação mais profunda será feita ao longo dos próximos dias, mas pode ser que o seguro nem precise ser acionado”. Cordeiro ainda não sabe quando a operação será retomada. “Não quero colocar prazos, vamos ter tudo isso mais claro a partir de segunda”.