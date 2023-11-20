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Incêndio em Pinheiros

“Danos causados pelo fogo foram relativamente pequenos”, diz sócio da Placas do Brasil

As causas do incêndio ainda serão apuradas, mas Luis Soares Cordeiro, presidente do Conselho de Administração, acredita que o calor, a secura e os ventos dos últimos dias foram os motivadores

Públicado em 

19 nov 2023 às 21:41
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fogo
Incêndio em área da fábrica da Placas do Brasil, em Pinheiros Crédito: Foto leitor
Às 14 horas deste domingo (19), quando foi acionado e viu as primeiras imagens do fogo que começava a se alastrar pelas instalações da fábrica de MDF Placas do Brasil, em Pinheiros, Luis Soares Cordeiro, sócio, fundador e presidente do Conselho de Administração da Placas do Brasil, não imaginava que teria uma noite relativamente tranquila. Não houve qualquer vítima e o fogo ficou restrito aos silos de biomassa e cavacos e à correia que transporta esses dois insumos para dentro da fábrica. A linha de produção em si, que recebeu novos investimentos recentemente, ficou praticamente intacta.
“A primeira boa notícia é que eram 50 pessoas trabalhando quando o fogo começou e ninguém ficou ferido. Um alívio. O incêndio está controlado e em fase de rescaldo e aí temos a outra informação relevante. O fogo ficou restrito aos silos e à correia transportadora, claro que faremos uma análise mais aprofundada a partir de amanhã (segunda-feira), mas, a princípio, os danos foram relativamente pequenos. Os silos são de concreto, não deve ter tido grandes impactos, e a correia é de manutenção simples. Diante do potencial de destruição que tínhamos, foram danos pequenos”, relatou o empresário.
A unidade possui seguro, mas não se sabe se será acionado. “A avaliação mais profunda será feita ao longo dos próximos dias, mas pode ser que o seguro nem precise ser acionado”. Cordeiro ainda não sabe quando a operação será retomada. “Não quero colocar prazos, vamos ter tudo isso mais claro a partir de segunda”.
As causas do incêndio na área da Placas do Brasil ainda serão apuradas, mas Luis Cordeiro acredita que o calor e a secura dos últimos dias foram os motivadores. “Está muito quente e seco, isso tem causado muitos incêndios em toda aquela região (Norte e Noroeste do Espírito Santo). Nesses últimos dias ainda tivemos ventos muito fortes, uma fagulha de algum outro incêndio pode ter vindo parar dentro do nosso parque e causou tudo isso. É a hipótese mais provável”.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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