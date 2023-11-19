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Incêndio atinge fábrica da Placas do Brasil em Pinheiros

Corpo de Bombeiros informou que o fogo incidiu principalmente no pátio e onde há o armazenamento de material, mas já foi controlado. Não há o registro de vítimas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 nov 2023 às 18:10

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 18:10

Um incêndio atingiu a área da empresa Placas do Brasil, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (19). O Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas e tem o apoio de caminhões-pipa do município para reforçar o trabalho e de brigadistas da própria empresa. Segundo a corporação, o fogo incidiu principalmente no pátio e onde há o armazenamento de material, mas já foi controlado. Não há o registro de vítimas.
Em imagens do domingo, é possível ver a presença dos veículos que trazem água para apagar as chamas. Havia bastante fumaça e fogo. Os bombeiros informaram que as chamas não chegaram às demais instalações industriais, que foram preservadas.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (20), o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, informou que acontece o trabalho de resfriamento da área afetada, após o combate às chamas. As ações contam ainda com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que realiza sobrevoos na região, com o intuito de avaliar o cenário. Ainda pode-se observar fumaça na região.
Em atualização, nesta terça-feira (21), o Corpo de Bombeiros informou que os trabalhos de resfriamento ocorrem em duas frentes: a primeira dos dois silos atingidos e na retirada do material que está no menor. Uma outra equipe atua na área de armazenamento de madeiras trituradas. São os dois locais onde o fogo continua confinado. 
Incêndio teria vindo de vegetação no entorno da empresa
Incêndio teria vindo de vegetação no entorno da empresa Crédito: Reprodução/Redes Sociais
De acordo com o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, em uma publicação feita no Instagram,  o incêndio teria sido causado por uma queimada que ocorreu na vegetação no entorno, em uma área muito seca, se alastrou e chegou até a indústria, que produz placas de madeira (MDF).
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Alexandre Cerqueira, está no local para acompanhar o trabalho da corporação, onde foi montado um Sistema de Comando de Operações (SCO), para coordenar as ações.
Segundo os bombeiros, a empresa possui hidrantes, carros-pipa e bom armazenamento de água, o que está contribuindo para o trabalho das equipes, mas ainda não é possível estabelecer previsão para encerramento da ocorrência.

Notas na íntegra:

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para ocorrência de incêndio em uma fábrica de painéis de MDF na tarde deste domingo (19). Equipes foram mobilizadas e atuam no local, juntamente com os brigadistas da própria empresa. Dada a natureza da atividade (fabricação de placas de MDF), a empresa tem um grande depósito de madeira. O fogo está queimando as ilhas de biomassa no pátio e os silos de biomassa e cavaco de processo. O incêndio está controlado e as demais instalações industriais, preservadas. Um Sistema de Comando de Operações (SCO) foi instalado pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel BM Alexandre Cerqueira, que se encontra no local e o tenente Davi Pedrosa está à frente das operações de combate. A empresa dispõe de hidrantes, carros pipa e bom armazenamento de água, o que está contribuindo para o trabalho das equipes. Ainda não é possível estabelecer previsão para encerramento da ocorrência.

Placas do Brasil

A Placas do Brasil S/A comunica que o incêndio ocorrido ontem em sua fábrica localizada no km 19, BR 101 Pinheiros-ES, muito provavelmente teve início em uma área de APP - Área de Preservação Permanente, o que será objeto de investigação. Depois através do vento atingiu o pátio de biomassa e em seguida a correia transportadora e os dois silos de cavacos. O combate ao incêndio iniciou-se de imediato pelos colaboradores combatentes, que dispunha de dois caminhões pipa e o sistema SHP-sistema hidráulico pressurizado em pleno funcionamento. A empresa acionou sua excepcional rede de relacionamentos, através das Prefeituras, Empresas da região, Findes e Governo do Estado. Assim, rapidamente mobilizou o Corpo de Bombeiros e grande quantidade de caminhões pipas e equipamentos auxiliares, o que foi fundamental para o combate e controle do incêndio, restringindo-o ao pátio de biomassa e silos de cavacos. Todas as demais instalações fabris estão integralmente preservadas. O momento é de agradecimento à Deus pela preservação da vida e integridade física de todas as pessoas que participaram e ainda continuam nesta missão. Agradecer também a emocionante solidariedade e a pronta mobilização de Voluntários, Empresas, Prefeituras e Governo do Estado, que junto aos valorosos Colaboradores da Placas do Brasil, preservaram esse Patrimônio Capixaba, para que muito em breve retome seu ritmo normal de produção.

Findes

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) lamenta imensamente o incêndio ocorrido na tarde deste domingo (19) em algumas instalações da Placas do Brasil, fábrica de MDF localizada em Pinheiros, no Norte do Estado. Desde que tomou conhecimento do incidente, a Findes está acompanhando de perto a situação, junto à diretoria da empresa, e se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário. Felizmente, o fogo não causou vítimas e está sob controle, mas a situação, por inspirar cuidados, está sendo monitorada continuamente por profissionais especializados. A Findes manifesta a sua solidariedade aos sócios e aos colaboradores da empresa e reforça a importância desta indústria para o Espírito Santo. O Estado é hoje uma referência nacional quando o assunto é MDF em virtude do trabalho realizado pela Placas do Brasil. Temos a certeza de que o incidente em nada mudará o espírito empreendedor e associativo do grupo. 

 Cris Samorini, presidente da Findes.


Atualização

20/11/2023 - 7:44
Após publicação desta matéria, o texto foi atualizado com as informações do Corpo de Bombeiros e notas da empresa Placas do Brasil e da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)

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