Padrasto é preso por abusar da enteada de 5 anos em Colatina

O suspeito ainda usou esta espingarda e um facão para ameaçar vizinhos que tentaram socorrer mãe e filha Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Um homem de 29 anos foi preso após se flagrado pela companheira abusando sexualmente da enteada, uma menina de cinco anos. O caso ocorreu na noite deste sábado (18) na zona rural de Colatina , no Noroeste do Estado. A localidade onde o fato ocorreu não será divulgada para preservar a identidade da vítima.

A mãe da criança contou para a Polícia Militar que o padrasto chegou em casa embriagado e foi para o quarto do casal dormir. Ela teria se deitado ao lado dele e dormido também, mas acabou acordando logo em seguida e sentiu falta do homem na cama. Ela então se levantou para verificar o que estaria acontecendo. Ao entrar no quarto da filha, encontrou a menina chorando, sendo abusada pelo homem. Ela conseguiu empurrar o suspeito e retirado a filha do local.

Os vizinhos ouviram os gritos e tentaram ajudar as vítimas, mas o suspeito usou uma espingarda e um facão para ameaçar as pessoas. Uma vizinha conseguiu colocar a mãe e filha em um carro e tentou fugir com elas do local, mas foram perseguidas pelo suspeito, com uma motocicleta, até colidirem em um barranco na estrada. Em seguida, o suspeito retornou para a casa em que residiam, onde foi localizado pela PM.