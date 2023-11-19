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Em flagrante

Padrasto é preso por abusar da enteada de 5 anos em Colatina

O suspeito teria chegado em casa embriagado e após se deitar com a mulher, acordou e foi ao quarto da criança, onde praticou os atos; mãe deu falta do companheiro e o flagrou abusando da filha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2023 às 14:40

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 14:40

Homem preso após abusar sexualmente da enteada em Colatina
O suspeito ainda usou esta espingarda e um facão para ameaçar vizinhos que tentaram socorrer mãe e filha Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Um homem de 29 anos foi preso após se flagrado pela companheira abusando sexualmente da enteada, uma menina de cinco anos. O caso ocorreu na noite deste sábado (18) na zona rural de Colatina, no Noroeste do Estado. A localidade onde o fato ocorreu não será divulgada para preservar a identidade da vítima.
A mãe da criança contou para a Polícia Militar que o padrasto chegou em casa embriagado e foi para o quarto do casal dormir. Ela teria se deitado ao lado dele e dormido também, mas acabou acordando logo em seguida e sentiu falta do homem na cama. Ela então se levantou para verificar o que estaria acontecendo. Ao entrar no quarto da filha, encontrou a menina chorando, sendo abusada pelo homem. Ela conseguiu empurrar o suspeito e retirado a filha do local.
Os vizinhos ouviram os gritos e tentaram ajudar as vítimas, mas o suspeito usou uma espingarda e um facão para ameaçar as pessoas. Uma vizinha conseguiu colocar a mãe e filha em um carro e tentou fugir com elas do local, mas foram perseguidas pelo suspeito, com uma motocicleta, até colidirem em um barranco na estrada. Em seguida, o suspeito retornou para a casa em que residiam, onde foi localizado pela PM.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 29 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado em flagrante por injúria e lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha, além de estupro de vulnerável, dano ao patrimônio e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para o presídio.

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