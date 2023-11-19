Empresário é baleado em tentativa de assalto em Itapuã

Dois assaltantes tentaram roubar um empresário, de 29 anos, em Itapuã, Vila Velha , e um deles atirou na vítima. O crime foi registrado no início da tarde deste domingo (19), segundo a Guarda Municipal, na avenida da praia, mas do lado oposto ao calçadão. Um menor foi detido e levado para a delegacia, enquanto o empresário foi encaminhado para o hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.

Conforme informações de amigos, o empresário deixou a namorada na praia e voltou ao carro porque havia esquecido o celular no veículo. Nesse momento, foi abordado pelos assaltantes. Ainda segundo relatos de pessoas próximas a ele, o empresário está com a bala alojada no peito, mas estável e consciente. Ele deverá ser transferido para outro hospital para fazer uma cirurgia.

Levantamentos iniciais da Guarda Municipal indicavam que a abordagem havia acontecido em uma rua paralela à praia, mas, segundo esclareceu o inspetor Anderson Salomão, o crime aconteceu na Avenida Estudante José Julio de Souza, que é a da orla, mas na calçada de uma pastelaria, no cruzamento com a Rua Deolindo Perim.

A namorada acrescenta que ela e o namorado haviam chegado à praia por volta de 14 horas e pararam no quiosque 18, do qual já são clientes. Inclusive, também estiveram no local na véspera. O casal pediu uma mesa e, neste momento, o empresário constatou que estava sem o celular. Ele foi até o carro, estacionado do outro lado do calçadão, e quando já retornava para a praia e iria atravessar a faixa de pedestres, os criminosos anunciaram o assalto. A vítima tentou correr e foi baleada nas costas.

Adolescente foi detido após tentativa de assalto em Itapuã, Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de VV

"O mundo está ruim, as pessoas estão adoecendo. Por pouca coisa, e a qualquer momento, a gente pode perder alguém importante na nossa vida " S. - Estudante e namorada do jovem baleado

O inspetor Salomão conta que um dos bandidos puxou o cordão do pescoço da vítima que, no susto, tentou correr. A bala, segundo o agente da Guarda, entrou pela escápula no lado direito e se alojou próxima ao pulmão. Mesmo ferido, o empresário seguiu correndo e pediu ajuda no quiosque. O Samu foi acionado e levou ele para o hospital.

Após exames, a intenção da família, segundo a namorada, é transferir o empresário para um hospital particular de Vila Velha para a realização de outros procedimentos que forem necessários.

Autores

O inspetor Salomão afirma que a Guarda Municipal chegou em pouco tempo ao local do crime e, nas buscas na região, conseguiu localizar um dos autores, um menor de 16 anos que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. O adolescente, assim como o outro suspeito, roubou uma bicicleta para fugir, mas acabou detido perto de um supermercado. O segundo assaltante escapou. Ele, a princípio, foi apontado como o autor do disparo, porém o inspetor explica que apenas a perícia da polícia poderá determinar quem atirou, a partir da análise das imagens de videomonitoramento.

Salomão ressaltou, mais de uma vez, a rapidez da equipe para chegar ao ponto em que o empresário foi atacado. Para ele, é resultado da estratégia de reforçar a atuação da Guarda, antes mesmo da Operação Verão, devido à onda de calor que está levando mais pessoas para a orla de Vila Velha. Questionado se esse reforço não deveria prevenir os crimes, e não só reprimir, o inspetor reconhece que outras iniciativas, como análise do mapa do crime, vão ser intensificadas para evitar ocorrências como a deste domingo.

Polícia Civil , em nota, informa que a ocorrência está em processo de confecção pela Guarda Municipal para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Regional de Vila Velha. "Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante com o detido." A Polícia Militar também foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o caso, nem sobre reforço do policiamento.