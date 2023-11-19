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Suspeito fugiu

Mulher sofre tentativa de estupro de ex-companheiro em Colatina

Homem estava armado e fez ameaças de morte contra a mulher, segundo a Polícia Militar. Suspeito desrespeitou medida protetiva
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 nov 2023 às 15:39

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 15:39

Uma mulher de 29 anos foi vítima de uma tentativa de estupro e sofreu ameaças do ex-companheiro no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada de sábado (18). Segundo informações da Polícia Militar, a mulher possui medida protetiva contra o homem, que desobedeceu a ordem judicial. Foram feitas buscas, mas ele conseguiu fugir.
Em relato à PM, a vítima informou que estava dormindo em casa quando o indivíduo, que ainda tem as chaves da residência, entrou no imóvel e foi até o quarto dela, com o objetivo de estuprá-la. A mulher teria reagido, e o homem retornou para a sala, buscou uma arma e a utilizou para fazer ameaças, dizendo que iria tirar a vida dela e que ela teria outro homem.
Em um determinado momento, a vítima teria pedido para o suspeito deixá-la ir ao banheiro, quando ela conseguiu sair correndo para a rua e encontrou uma viatura da PM. Os militares foram até a casa, mas o ex-companheiro já havia fugido.
Segundo informações da PM, o suspeito, que não foi identificado, tem diversas passagens pela polícia por casos de agressões e ameaças contra a ex-mulher. Os crimes acontecem desde 2012. Ele também já foi preso por envolvimento em um caso de homicídio. Conforme a corporação, o indivíduo recebeu alvará de soltura recentemente.
A Polícia Civil informou que, quando não há detidos em flagrante, a vítima precisa registrar boletim em delegacia ou por meio da internet. Veja na íntegra:
Em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à Polícia Civil. Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

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