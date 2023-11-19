Gestante incendeia casa com filhos e outra criança dentro em Cariacica

Casa ficou destruída após incêndio no bairro Alice Coutinho, em Cariacica Crédito: Diony Silva

Uma gestante de 26 anos incendiou uma casa na noite desse sábado (18), no bairro Alice Coutinho, em Cariacica . Três crianças estavam no imóvel: um menino e uma menina de 8 e 4 anos, respectivamente, que são filhos da mulher; e outra, também de 8 anos, que é da família e foi internada no hospital em estado grave. Ninguém morreu. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados, para preservar a identidade das vítimas.

Segundo a avó dos pequenos contou para a Polícia Militar , a mulher chegou ao local embriagada, disposta a matar o próprio filho, de oito anos. O menino, conforme informou, teria dito a conhecidos que a mãe se prostituía, o que provocou uma briga generalizada. Em certo momento da confusão, já descontrolada, a suspeita ateou fogo no imóvel. Ela está grávida de seis meses.

Dentro da residência, estavam a enteada dessa avó e a outra filha da suspeita, de apenas quatro anos. Na tentativa de fugirem do fogo, as duas se trancaram no banheiro, junto com a mulher grávida. Vizinhos apareceram e conseguiram quebrar a parede do cômodo para salvá-las.

Estado de saúde

Consta no boletim de ocorrência da PM que a menina de oito anos teve as vias aéreas queimadas, pois inalou muita fumaça. Ela foi entubada e internada em estado grave em um hospital de Vitória. Ainda de acordo com a avó, a enteada dela tinha ido passar o final de semana com o pai, que morava na casa.

A suspeita e a filha dela, de quatro anos, também foram socorridas. De acordo com o boletim, a mulher desmaiou por conta do incêndio, mas apresentava sinais estáveis no momento em que foi atendida. Após receber atendimento médico, militares encaminharam ela para a Delegacia Regional de Cariacica.

Cômodos destruídos

O boletim da PM também dá detalhes sobre a situação em que ficou o imóvel. Conforme os policiais e um sargento do Corpo de Bombeiros que atenderam à ocorrência, o incêndio teria começado na sala, o cômodo mais afetado pelas chamas. Os quartos também ficaram bastante destruídos. O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e constatou toda a destruição (veja abaixo):

Casa fica destruída após incêndio em bairro de Cariacica

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