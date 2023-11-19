Jovem de 25 anos morre em acidente entre moto e caminhão em Colatina

Um jovem de 25 anos morreu após um acidente entre uma motocicleta e um caminhão no km 59 da BR 259 em Colatina, no Noroeste do Estado. As causas da batida são desconhecidas, mas a vítima estava na motocicleta.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 18h30. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local do acidente e identificou a vítima como Gabriel Miranda.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima, um homem de 25 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da PRF.