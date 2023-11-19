Jovem de 25 anos morre em acidente entre moto e caminhão em Colatina

O jovem que estava na moto morreu no local do acidente na BR 259

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 18h30. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local do acidente e identificou a vítima como Gabriel Miranda.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima, um homem de 25 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da PRF.