Idoso morre afogado em lago no Sul do ES

Um homem de 71 anos morreu afogado em um lago em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (17). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo do homem foi encontrado boiando em um lago no bairro Javali, zona rural do município. Não foram divulgados mais detalhes sobre a dinâmica do afogamento.