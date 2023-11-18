Imóvel desaba e mata homem soterrado em Dores do Rio Preto, no ES

Escombros da casa onde o acidente ocorreu Crédito: Polícia Militar

Um homem de 62 anos, identificado como Sérgio Dias Lopes, morreu após ser soterrado por escombros de uma casa no Centro de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, na tarde de sexta-feira (17). O acidente ocorreu em uma obra e, de acordo com o relato do engenheiro da construção aos policiais que atenderam a ocorrência, o homem teria ido ao local pegar uma ferramenta de trabalho. O corpo da vítima foi encontrado após horas de buscas.

De acordo com informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, foram populares que informaram que o homem tinha sido soterrado, por volta das 16h, e que a bicicleta do profissional estava em frente à casa. Após buscas do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada sob os escombros de uma laje, já sem vida.

Sérgio prestava serviços de pedreiro para desmanchar a casa antiga, porém o engenheiro da obra — que não teve o nome divulgado — informou aos policiais que na sexta-feira não tinha ninguém trabalhando, já que o local seria demolido, posteriormente, por uma escavadeira.