Transcol terá reforço para atender praias a partir deste domingo (19)

Terminal de ônibus de Carapina Crédito: Vitor Jubini

Quem quer curtir uma praia no Espírito Santo e depende do transporte público vai contar com mais ônibus a partir deste domingo (19). As linhas que atendem aos balneários da Grande Vitória terão reforço de viagens nos fins de semana e feriados. A programação deverá se estender durante todo o verão.

Além do reforço de viagens, haverá ainda 20 veículos de reserva nos terminais para atender demandas além do previsto nos terminais de Jacaraípe, Vila Velha, Itaparica, São Torquato e Campo Grande. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) também vai monitorar as demais linhas do sistema e promete aumentar o número de viagens, caso seja necessário.

Confira as linhas que terão reforço a partir de domingo (19):