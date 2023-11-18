Transcol terá reforço para atender praias a partir deste domingo (19)

Quem quer curtir uma praia no Espírito Santo e depende do transporte público vai contar com mais ônibus a partir deste domingo (19). As linhas que atendem aos balneários da Grande Vitória terão reforço de viagens nos fins de semana e feriados. A programação deverá se estender durante todo o verão.
Além do reforço de viagens, haverá ainda 20 veículos de reserva nos terminais para atender demandas além do previsto nos terminais de Jacaraípe, Vila Velha, Itaparica, São Torquato e Campo Grande. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) também vai monitorar as demais linhas do sistema e promete aumentar o número de viagens, caso seja necessário.
Confira as linhas que terão reforço a partir de domingo (19):
- 211 - Santo André / Jardim Camburi
- 331 - Ilha das Caieiras / Praia do Suá
- 513 - T. Carapina / T. C. Grande, via T. J. América /T. S. Torquato, via Beira Mar
- 552 - T. Campo Grande / T. Itaparica, via Leste-Oeste
- 585 - Jardim Botânico / T. Itaparica, via Leste-Oeste
- 611 - T. Itaparica / Praia da Costa, via Itapoã / Crefes – Circular
- 651 - T. Vila Velha / Praia da Costa
- 672 - Trevo de Setiba/ T. Itaparica
- 854 - Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida
- 868 - Centro Industrial / T. Jacaraípe
- 875 - T. Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Avenida Talma Rodrigues Ribeiro
- 880 - Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede