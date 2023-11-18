Em meio à previsão de chuva, alerta de onda de calor é renovado no ES

Em meio à previsão de chuva e tempestades para o Espírito Santo, o alerta vermelho de perigo máximo para onda de calor — antes válido até sexta-feira (17) — foi renovado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão informa que as temperaturas devem continuar 5ºC acima da média em todo o Estado até o fim deste sábado (18).
No início da semana, por meio do boletim meteorológico, a Defesa Civil Estadual informou que o calorão deve terminar neste sábado (18) na Região Sul e pode durar até segunda-feira (20) no Norte.
A previsão do Inmet mostra que a temperatura máxima prevista para a Grande Vitória neste sábado (18) é de 36ºC. No domingo, cai para 34ºC, e na segunda (20) fica em 30ºC.