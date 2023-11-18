Adeus onda de calor? Tempo deve virar no ES com chuva e temporais

Após uma semana de calor intenso com temperaturas 5ºC acima da média, o Espírito Santo vai enfrentar uma virada no tempo a partir deste fim de semana, conforme previsão da Defesa Civil Estadual. O alerta consta no boletim de avisos meteorológicos emitido pelo órgão na tarde sexta-feira (17). Confira abaixo as previsões:
Domingo (19)
- 60 a 70% de probabilidade para acumulados de chuva de 30 a 50 mm no Extremo Sul, e de 10 a 30 mm no Caparaó, com risco de tempestades;
- Nas demais áreas da Região Sul e maior parte da Região Serrana, previsão de chuva menos intensa, mas acompanhada de temporais;
- Da Grande Vitória à Região Noroeste, pode chover fraco;
- Rajadas de vento de até 50 km/h no Litoral Norte e litoral da Região Metropolitana;
- Temperaturas continuam mais altas que o normal, especialmente no Norte;
- No Sul, a máxima diminui em relação aos dias anteriores, mas o calor continua.
Segunda-feira (20)
- 60 a 70% de probabilidade para acumulados de chuva de 30 a 50 mm em trechos da Região Sul, com possibilidade de chuva intensa;
- Da Região Serrana à Grande Vitória, de 60 a 70% de chuva entre 10 e 30 mm;
- O calor diminui, especialmente na Região Sul;
- O setor norte continua com índice de calor continua relativamente elevado.