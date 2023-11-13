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ES tem dia mais quente do ano e cidades registram mais de 40°C

Em Marilândia e em Alegre, os termômetros atingiram 40,8 °C, enquanto em Vitória a temperatura chegou a 37,7 °C durante a tarde de domingo (12)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 nov 2023 às 09:24

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 09:24

Praia na Ilha do Frade, em Vitória, ficou lotada durante à tarde
Praia na Ilha do Frade, em Vitória, ficou lotada durante a tarde deste domingo (12) Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo teve o dia mais quente do ano neste domingo (12), conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Capital houve também recorde de temperatura máxima e, em algumas cidades das regiões Sul e Noroeste, os termômetros passaram dos 40 °C. 
  • Os termômetros atingiram 40,8°C em Alegre, na Região Sul, e em Marilândia, na Região Noroeste, sendo considerada a maior temperatura do ano nas duas cidades e no Estado;
  • Na Capital Vitória, os termômetros chegaram a 37,7 °C, superando o recorde anterior do dia 4 de novembro, de 31,7 °C;
  • A maior temperatura da história do Espírito Santo foi registrada em 9 de janeiro de 1969, em Cachoeiro de Itapemirim, quando a máxima chegou a 42,5 °C.

Maiores temperaturas do ES no domingo (12): 

  • Alegre: 40,8 °C
  • Marilândia: 40,8 °C
  • Presidente Kennedy: 39,4 °C
  • Ecoporanga: 39,0 °C
  • Vitória (Goiabeiras): 37,7 °C
  • Linhares: 37,5 °C
  • São Mateus: 37,3 °C

Praia na Ilha do Frade, em Vitória, ficou lotada

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