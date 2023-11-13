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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES reduz expediente para apenas 5h por dia durante o verão

Administração alega que medida é necessária para economizar despesas e enfrentar a crise econômico-financeira do município

Públicado em 

13 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Prefeitura de Alfredo Chaves
Sede da Prefeitura de Alfredo Chaves Crédito: PMAC
Desafios econômicos e financeiros, contenção de despesas, redução de demanda do público externo, economia de energia…Não faltam motivos alegados pela Prefeitura de Alfredo Chaves para reduzir a carga horária do funcionalismo público municipal, que passou de oito para apenas cinco horas diárias durante os próximos quatro meses.
Até então, o expediente começava às 8h e terminava às 16h, em um total de oito horas diárias, carga horária cumprida pela maioria dos trabalhadores brasileiros (quem mandou não trabalhar na Prefeitura de Alfredo Chaves?).
O decreto assinado pelo prefeito Fernando Videira Lafayette (PSB), mais conhecido por Dr. Fernando, vale do dia 6 de novembro deste ano até 3 de março do ano que vem nas repartições públicas da cidade do Sul do Estado. A maior parte desse período de redução do expediente acontece durante o verão.

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Até a Câmara de Vereadores da cidade entrou no embalo e também reduziu a carga horária, nos mesmos moldes da prefeitura.
“A iniciativa [redução da carga horária] é uma forma de contenção de despesas levando em conta o contingenciamento de despesas e os desafios econômicos e financeiros que o município vem enfrentando”, defende a prefeitura em seu site.
A administração municipal faz uma ressalva: a nova carga horária não se aplica aos serviços essenciais como atendimento do Pronto-Atendimento Municipal (PA), vigilância patrimonial, educação e transporte escolar; que permanecem inalterados.
Em tempo: no mundo todo, para superar uma crise econômico-financeira, nas esferas pública e privada, geralmente se trabalha e se produz mais. Mas em Alfredo Chaves, a crise é enfrentada com menos trabalho. O problema é quem paga essa diferença.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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