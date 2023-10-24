Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Prefeito fecha gabinete e governa a cidade da sua própria casa no ES

“Hoje, com o advento da tecnologia, fica tudo mais fácil", afirma o gestor que começou o atendimento domiciliar durante a pandemia

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

24 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Enivaldo se reúne com parte do seu secretariado no gabinete instalado em sua casa em Barra de São Francisco
Enivaldo se reúne com parte do seu secretariado no gabinete instalado em sua casa em Barra de São Francisco Crédito: Gilberto Gil
Ele é um veterano da política capixaba e voltou a dirigir seu município três décadas depois de ter ocupado a chefia do Executivo pela primeira vez, ainda no século passado. Fez campanha, elegeu-se e chegou ao cargo em plena pandemia de Covid.
Com os pulmões seriamente comprometidos pela tuberculose quando era jovem, fez a campanha toda de dentro de casa. Raras vezes teve contatos públicos e exigia em sua casa que todos entrassem de máscara. No dia em que foi eleito, fez uma breve aparição em cima de um caminhão e retornou para casa para se cuidar.
Quando assumiu, em 1º de janeiro de 2021, com a pandemia no auge, ainda não havia vacinas e ele não fez festa. Foi à Câmara dos Vereadores acompanhado de seu vice, sem convidados, apenas para a posse protocolar. E voltou para casa. Mesmo quando a pandemia amenizou, ele não mudou certos hábitos, como manter em sua própria residência o “gabinete de prefeito”.
Este é Enivaldo dos Anjos, 73 anos, prefeito de Barra de São Francisco. Apesar de ser uma situação inusitada, o veterano político – que teve cinco mandatos de deputado estadual e foi conselheiro do Tribunal de Contas por dez anos – não vê nenhuma vantagem no que faz e relutou muito em falar do assunto.

Veja Também

Sim, ele existe: o prefeito que conta bueiros no ES

Implante capilar: mais um prefeito deixa o "Partido dos Carecas" no ES

“Não faço isso para aparecer, simplesmente não gosto de usar a estrutura pública. Sempre tive dificuldade com essas questões, porque acho que há exagero no uso dessas estruturas, não precisava ser da forma que é. E acho que no caso do prefeito, ele pode abrir mão desse privilégio de ter uma estrutura de gabinete dando despesas para o município, mas é um pensamento pessoal”, ressalva Enivaldo.

COMO TUDO COMEÇOU

O prefeito de Barra de São Francisco explicou como aconteceu essa decisão de fazer de sua casa também seu gabinete: “Quando voltei para a cidade (ele era deputado estadual quando se elegeu prefeito), aluguei um apartamento no segundo andar de uma casa. O apartamento debaixo desocupou, era de frente para a rua e resolvi também alugá-lo, montando ali meu escritório, com minhas fotos, meus documentos históricos. E pago tudo isso com o meu próprio dinheiro, não gasto dinheiro da prefeitura com isso.”
Enivaldo (à direita) recebe grupos para almoço ou jantar, que são feitos na cozinha de sua própria casa e servidos na varanda que dá vista para o Rio Itaúnas
Enivaldo (à direita) recebe grupos para almoço ou jantar, que são feitos na cozinha de sua própria casa e servidos na varanda que dá vista para o Rio Itaúnas Crédito: Gilberto Gil
Segundo Enivaldo, quando assumiu o mandato ele foi visitar o prédio antigo da prefeitura, o mesmo que ocupou de 1989 a 1992 quando foi prefeito pela última vez: “Fui lá e vi que não tinha a menor condição de trabalho, de reunir e atender as pessoas. Foi quando levei adiante a ideia de atender em casa. Nosso pensamento era vender o prédio, que fica numa área comercial, mas fizemos dois leilões e não apareceu interessado”, lembra.
O prefeito disse que, ao atender em seu escritório, anexo à sua casa, junta “o útil ao agradável”, pois fica “praticamente 24 horas por dia disponível para atender as pessoas”. No caso, Enivaldo sempre está em casa e sempre também está na Prefeitura. Viúvo, o prefeito mora sozinho, mas quase nunca está sozinho. “Sempre tem um amigo que vem à cidade e acolho aqui mesmo”, acrescentou.

Veja Também

Prefeito de Cariacica ataca o Hamas: “Inimigos de Deus”

Mesmo internado, prefeito no ES faz live e dá entrevista na cama do hospital

Mas como fica o contato com os auxiliares e mesmo o acompanhamento de ações da Prefeitura, se o prefeito não sai de casa? “Hoje, com o advento da tecnologia, fica tudo mais fácil. Eu uso muito o recurso do WhatsApp. Falamo-nos o tempo inteiro e acompanho todas as obras e serviços dessa forma. Tudo que é feito eles fotografam e me mandam. De vez em quando faço visitas in loco, quando acho necessário. Mas isso em geral faço nos finais de semana”, observa.
No apartamento do térreo da casa onde mora, e que Enivaldo transformou no seu escritório pessoal e gabinete, ele preparou uma completa infraestrutura, inclusive com uma sala de imprensa onde trabalha sua assessoria e tem até um miniestúdio de rádio. Tem também sala de reuniões para até 40 pessoas. Lá ele recebe secretários, representantes da população, vereadores e até mesmo delegações em visitas ao município.
Uma situação que pode parecer inusitada, mas que acaba resultando em economia para o município é quando o prefeito recebe grupos para almoço ou jantar, que são feitos na cozinha de sua própria casa e servidos na varanda que dá vista para o Rio Itaúnas.
“Acho que tudo isso traz mais conforto para as pessoas, é mais prático e receptivo, porque é acolhedor. Otimizo o tempo. Faço meu trabalho sem me preocupar em usar infraestrutura pública. Quando viajo, não uso carro da prefeitura, uso o meu e não recebo diária. Vejo em tudo isso um progresso muito grande. Dou mais valor a investimento em infraestrutura para atender à população do que de trabalho para quem tem o privilégio de ter um salário bom e coisas próprias para não depender do que é público”, arremata.

AS POUCAS VIAGENS DO PREFEITO

Todas as contas da casa e do escritório transformado em gabinete são pagas do próprio bolso pelo prefeito, que, segundo informações da prefeitura, além de não receber diária e nem usar carro oficial, também paga o combustível que usa mesmo se viajar a serviço para Vitória, o que faz raras vezes – em geral, para encontros políticos com o governador Renato Casagrande (PSB).
Enivaldo (à direita) despacha com um auxiliar: seu gabinete em casa tem toda a infraestrutura para o prefeito governar
Enivaldo (à direita) despacha com um auxiliar: seu gabinete em casa tem toda a infraestrutura para o prefeito governar Crédito: Gilberto Gil
Em qualquer outra atividade que deveria estar presente, manda representante. Em geral, seu fiel escudeiro Wanderson Melgaço, controlador-geral do município.
Mas e quando o mandato acabar? Enivaldo já sabe o que fazer e diz que ninguém precisa fazer o que ele faz por pensamento próprio. Por isso, depois de fracassarem as tentativas de vender o velho prédio da prefeitura, já encomendou um projeto de reforma, que começa em janeiro.
“Quem vier depois de mim vai encontrar um gabinete prontinho, com sala de recepção e sala de reuniões e poderá despachar na prefeitura como quiser. O que tinha lá não acompanhou o crescimento da cidade. Quem vier depois de mim vai poder trabalhar no seu gabinete”, finaliza Enivaldo, que já anunciou que não está disposto a concorrer à reeleição, preferindo dedicar os anos seguintes “à construção partidária em âmbito estadual com vistas a 2026”.
Enquanto isso, observa seu grupo político para colocar a mão sobre a cabeça de quem considerar digno de sua bênção política, como fez com o sobrinho Mazinho dos Anjos (PSD), eleito deputado estadual com 65% dos votos na região de influência do tio prefeito.

Veja Também

Não é Guarapari: revista especializada elege “a maior joia do litoral do ES”

Ingleses elegem Vitória como 2ª melhor cidade do Brasil à beira-mar

Briga de coronéis no ES: Vandinho chama Enivaldo dos Anjos de “velho gagá”

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Renato Casagrande TCES Vitória (ES) Barra de São Francisco Enivaldo dos Anjos Pandemia Mazinho dos Anjos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados