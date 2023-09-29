Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Mesmo internado, prefeito no ES faz live e dá entrevista na cama do hospital

"Não posso parar o governo do município", afirma o gestor público, de 72 anos de idade

Públicado em 

29 set 2023 às 15:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Elias Dal´Col dá entrevista e faz live na cama do hospital
Elias Dal´Col dá entrevista para uma emissora de rádio de Ecoporanga e faz live na cama do hospital Crédito: Redes sociais
Na saúde e na doença, na prefeitura ou no hospital, o prefeito de Ecoporanga não para. Na manhã desta sexta-feira (29), e mesmo internado, Elias Dal´Col, de 72 anos, esqueceu por um momento as fortes dores na coluna que vem sofrendo, sentou-se na cama do quarto onde está internado desde as primeiras horas da manhã e deu entrevista para uma emissora de rádio local, com direito a live e tudo mais.
“Sou um político ‘trucado’ assim, mas gosto de trabalhar”, se autodefine o prefeito (reeleito) que pela terceira vez comanda a cidade do Noroeste do Estado. Atual líder político da região, Dal´Col também foi vereador em Ecoporanga por três mandatos.
Elias Dal´Col, segundo a primeira-dama do município, Rosângela Souza, tem hérnia de disco e foi internado com dores no nervo ciático. “As dores atacam por causa da correria do dia a dia e da ansiedade, e por ele pegar peso. Nesta semana é a terceira vez que ele fica no hospital”, conta a mulher do prefeito.

Veja Também

Daniel da Açaí de volta ao quartel dos Bombeiros: de preso a homenageado

Implante capilar: mais um prefeito deixa o "Partido dos Carecas" no ES

Por sinal, o Hospital Fumatre, onde Dal´Col está internado, foi um dos temas da entrevista-live dele nesta manhã. Internado na ala particular da unidade por ter plano de saúde, o prefeito está liderando uma campanha para instalar aparelhos de ar-condicionado nas enfermarias da ala pública do hospital filantrópico.
“Aqui é muito quente de outubro a março. Por isso, estou fazendo um sorteio de R$ 20 mil, divididos em cinco prêmios de R$ 5 mil, para a gente arrecadar dinheiro e colocar ar-condicionado nas enfermarias”, explica. “É para melhorar o sofrimento do povo que fica internado.”
Indagado pela coluna se essa agitação no hospital não poderia dificultar a recuperação da sua saúde, Elias Dal´Col minimizou: “Tenho 72 anos. Se eu não responder às demandas e assinar os processos para a prefeitura não parar, me adoece muito mais. Não posso parar o governo do município. Se você perguntar ao governador e a qualquer pessoa, sou elétrico, gosto de fazer as coisas no estalo.”
Segundo a primeira-dama, se o quadro clínico do seu marido melhorar, ele deve ter alta do hospital no final da tarde desta sexta-feira. Saúde, prefeito! Se cuida!

Veja Também

Prefeito no ES nega “falência” da cidade, mas exige corte radical de gastos

O desabafo de um prefeito do ES sobre a violência: "Está pesado"

Sem licitação, Cariacica constrói monumento à Bíblia por R$ 165 mil

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Ecoporanga Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados