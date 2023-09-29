Mesmo internado, prefeito no ES faz live e dá entrevista na cama do hospital

Elias Dal´Col dá entrevista para uma emissora de rádio de Ecoporanga e faz live na cama do hospital Crédito: Redes sociais

Na saúde e na doença, na prefeitura ou no hospital, o prefeito de Ecoporanga não para. Na manhã desta sexta-feira (29), e mesmo internado, Elias Dal´Col, de 72 anos, esqueceu por um momento as fortes dores na coluna que vem sofrendo, sentou-se na cama do quarto onde está internado desde as primeiras horas da manhã e deu entrevista para uma emissora de rádio local, com direito a live e tudo mais.

“Sou um político ‘trucado’ assim, mas gosto de trabalhar”, se autodefine o prefeito (reeleito) que pela terceira vez comanda a cidade do Noroeste do Estado. Atual líder político da região, Dal´Col também foi vereador em Ecoporanga por três mandatos.

Elias Dal´Col, segundo a primeira-dama do município, Rosângela Souza, tem hérnia de disco e foi internado com dores no nervo ciático. “As dores atacam por causa da correria do dia a dia e da ansiedade, e por ele pegar peso. Nesta semana é a terceira vez que ele fica no hospital”, conta a mulher do prefeito.

Por sinal, o Hospital Fumatre, onde Dal´Col está internado, foi um dos temas da entrevista-live dele nesta manhã. Internado na ala particular da unidade por ter plano de saúde, o prefeito está liderando uma campanha para instalar aparelhos de ar-condicionado nas enfermarias da ala pública do hospital filantrópico.

“Aqui é muito quente de outubro a março. Por isso, estou fazendo um sorteio de R$ 20 mil, divididos em cinco prêmios de R$ 5 mil, para a gente arrecadar dinheiro e colocar ar-condicionado nas enfermarias”, explica. “É para melhorar o sofrimento do povo que fica internado.”

Indagado pela coluna se essa agitação no hospital não poderia dificultar a recuperação da sua saúde, Elias Dal´Col minimizou: “Tenho 72 anos. Se eu não responder às demandas e assinar os processos para a prefeitura não parar, me adoece muito mais. Não posso parar o governo do município. Se você perguntar ao governador e a qualquer pessoa, sou elétrico, gosto de fazer as coisas no estalo.”