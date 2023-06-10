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Leonel Ximenes

Prefeito no ES nega “falência” da cidade, mas exige corte radical de gastos

Gestor acusa oposição de espalhar fake news, mas admite que a arrecadação municipal vem caindo

Públicado em 

10 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Marilândia, no Noroeste do Estado: a ordem agora é cortar gastos
Marilândia, no Noroeste do Estado: a ordem agora é cortar gastos Crédito: PMM/Divulgação
O prefeito de Marilândia, Augusto Astori (PSB), teve que recorrer às redes sociais para desmentir que havia publicado um “decreto de falência” da cidade. Gutim Astori, como é mais conhecido, admite, entretanto, que editou um decreto de contenção de despesas da administração municipal para enfrentar a queda na arrecadação da cidade do Noroeste do Estado e que tem uma população estimada de 13.091 habitantes (IBGE-2021).
“Oportunistas divulgaram uma fake news alterando as informações. É a oposição querendo tirar proveito”, reclama Gutim, que adotou uma série de medidas restritivas de gastos na prefeitura. Entre elas, o prefeito destaca o corte de diárias e até do sagrado cafezinho nas repartições públicas municipais.
No decreto de contenção de despesas, publicado no dia 1º de junho, Gutim Astori alega que a receita do município e do Estado vem caindo o que, segundo ele, determinou a adoção de medidas de economia visando evitar o déficit financeiro e orçamentário até o fim do ano.
Gutim Astori acusa a oposição de espalhar notícias falsas sobre a situação financeira do município
Gutim Astori acusa a oposição de espalhar notícias falsas sobre a situação financeira do município Crédito: PMM/Divulgação
O decreto também prevê a não substituição de servidores que porventura venham a se desligar da administração e a não contratação de novos funcionários comissionados.
O orçamento de Marilândia (recursos próprios como IPTU e ICMS) previa uma receita de R$ 15,8 milhões para os primeiros cinco meses de 2023, mas a prefeitura arrecadou R$ 15,1 milhões, um déficit de R$ 737 mil. Se  a frustração da receita permanecer nesse ritmo, a prefeitura prevê cerca  um déficit orçamentário da ordem de 10% para este ano. O orçamento total  do município para 2023 está estimado em R$ 38,1 milhões.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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