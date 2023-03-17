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Leonel Ximenes

Prefeitura de Cariacica cancela compra de "supercelular"

Mas o motivo da desistência não foi revelado; pacote incluía um carregador e tinha sido adquirido com dispensa de licitação

Publicado em 17 de Março de 2023 às 12:09

Públicado em 

17 mar 2023 às 12:09
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Segundo o edital da prefeitura, o celular iria
Segundo o edital da prefeitura, o celular iria "fortalecer a comunicação horizontal e vertical no ambiente interno e externo da Administração Pública" Crédito: Divulgação
Dias depois de anunciar que comprou, com dispensa de licitação, um celular e um carregador no valor total de quase R$ 14 mil, a Prefeitura de Cariacica resolveu cancelar a aquisição dos equipamentos, sem no entanto explicar o motivo tanto da compra como da desistência.
O edital de aquisição do celular e do carregador, sem licitação, foi publicado na última segunda-feira (13) no Diário Oficial do Município. Segundo o texto, os equipamentos foram adquiridos da empresa JEB Comércio Eletrônicos Eireli, no valor total de R$ R$ 13.930.
Assinado por Jorge Eduardo de Araújo Saadi, secretário municipal de Administração, o edital tinha uma explicação curiosa para a compra dos aparelhos: “Fortalecer a comunicação horizontal e vertical no ambiente interno e externo desta Administração Pública” (Prefeitura de Cariacica).

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Apesar de não especificado no edital, o aparelho deve ser top de linha mesmo. Numa rápida pesquisa em sites de compras, o iPhone 14 Pro Max 512GB, um dos melhores smartphones do mercado e sonho de consumo de muita gente, custa cerca de R$ 10,8 mil, à vista.
Os editais de aquisição e desistência de um celular e de um carregador para a Prefeitura de Cariacica
Os editais de aquisição e desistência de um celular e de um carregador para a Prefeitura de Cariacica Crédito: Reprodução do Diário Oficial do Município de Cariacica
Nesta quarta-feira (15), no entanto, a Prefeitura de Cariacica publicou outro edital no Diário Oficial anunciando que tornou “nulo e sem efeito” a dispensa de licitação e a aquisição do celular e do carregador.

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A coluna indagou à assessoria da PMC o motivo da desistência e por que a necessidade da aquisição dos equipamentos, mas a administração municipal preferiu dar uma resposta genérica.
“A Prefeitura de Cariacica informa que na terça-feira (14) houve a solicitação de cancelamento da compra, sendo então, instrumentalizado o cancelamento da autorização de fornecimento nº 162/2023, devidamente publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (16). Informa, ainda, que não tem mais interesse na compra.”
Portanto, a compra do “supercelular” subiu no telhado (vertical) e caiu (horizontal).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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