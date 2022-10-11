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Leonel Ximenes

Contrariado, prefeito chama vereadores de “merda” no ES

"Esses vereadores precisam ser alijados da política", esbravejou o chefe do Executivo nas redes sociais

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 12:53

Públicado em 

11 out 2022 às 12:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lastênio Cardoso está exercendo seu terceiro mandato de prefeito em Baixo Guandu
Lastênio Cardoso está exercendo seu terceiro mandato de prefeito em Baixo Guandu Crédito: PMBG
O decoro parece que passou bem longe de Baixo Guandu, pequeno município do Noroeste capixaba na divisa com Minas Gerais. Contrariado com a oposição de sete dos 13 vereadores da cidade, o prefeito Lastênio Cardoso (Solidariedade) foi às redes sociais e, aparentemente descontrolado,  chamou os parlamentares de “merdas”.
O ataque público foi direcionado aos vereadores Lico Bororó (Republicanos), Liu (PCdoB), Clovis Pascolar (PMN), Alderino (Patriota), Suely (PCdoB), Zé Roberto (Republicanos) e Edmar o Preto (Republicanos).
"Não querem votar por picuinha política, esses merdas, acham que vai (sic) me prejudicar, mas estão prejudicando toda (sic) população, esses tem (sic) que ser alijados da política de Baixo Guandu, querem coisas que eu não posso fazer, prefiro perder a Câmara do que perder a dignidade. Esses vereadores precisam ser alijados da política guanduense”, esbravejou o prefeito.
Cardoso, um velho coronel da política local que está exercendo o seu terceiro mandato na prefeitura, está contrariado porque, segundo ele, um projeto de sua autoria até agora não foi votado pela Câmara Municipal.

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“Mandei para Câmara no dia 5 de setembro um projeto para contratação de aproximadamente 30 pessoas, isso é, para cozinheiras, vigias, inclusive da nossa Praça São Pedro, para ASG nas escolas, para cuidadoras, ou seja, pessoas que com certeza vão ajudar a melhorar o atendimento em vários setores, mas os vereadores Lico Bororó, Liu, Clovis Pascolar, Alderino, Suely, Zé Roberto e Edmar o Preto não querem votar por picuinha política”, escreveu.
A postagem agressiva do prefeito contra sete vereadores
A postagem agressiva do prefeito contra sete vereadores Crédito: Reprodução do Facebook
Segundo a coluna apurou, o prefeito, depois de quase dois anos de mandato, perdeu a maioria no Executivo e atualmente a sua base de sustentação é formada por apenas seis dos 13 parlamentares da Casa.

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Até então, a Câmara era tão afável ao Executivo que chegou a aprovar o aumento salarial de Lastênio, do seu vice e o dos próprios vereadores. Mas a lua de mel acabou. E começou a baixaria.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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