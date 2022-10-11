Contrariado, prefeito chama vereadores de “merda” no ES

Lastênio Cardoso está exercendo seu terceiro mandato de prefeito em Baixo Guandu Crédito: PMBG

O decoro parece que passou bem longe de Baixo Guandu , pequeno município do Noroeste capixaba na divisa com Minas Gerais. Contrariado com a oposição de sete dos 13 vereadores da cidade, o prefeito Lastênio Cardoso (Solidariedade) foi às redes sociais e, aparentemente descontrolado, chamou os parlamentares de “merdas”.

O ataque público foi direcionado aos vereadores Lico Bororó (Republicanos), Liu (PCdoB), Clovis Pascolar (PMN), Alderino (Patriota), Suely (PCdoB), Zé Roberto (Republicanos) e Edmar o Preto (Republicanos).

"Não querem votar por picuinha política, esses merdas, acham que vai (sic) me prejudicar, mas estão prejudicando toda (sic) população, esses tem (sic) que ser alijados da política de Baixo Guandu, querem coisas que eu não posso fazer, prefiro perder a Câmara do que perder a dignidade. Esses vereadores precisam ser alijados da política guanduense”, esbravejou o prefeito.

Cardoso, um velho coronel da política local que está exercendo o seu terceiro mandato na prefeitura, está contrariado porque, segundo ele, um projeto de sua autoria até agora não foi votado pela Câmara Municipal.

“Mandei para Câmara no dia 5 de setembro um projeto para contratação de aproximadamente 30 pessoas, isso é, para cozinheiras, vigias, inclusive da nossa Praça São Pedro, para ASG nas escolas, para cuidadoras, ou seja, pessoas que com certeza vão ajudar a melhorar o atendimento em vários setores, mas os vereadores Lico Bororó, Liu, Clovis Pascolar, Alderino, Suely, Zé Roberto e Edmar o Preto não querem votar por picuinha política”, escreveu.

A postagem agressiva do prefeito contra sete vereadores Crédito: Reprodução do Facebook

Segundo a coluna apurou, o prefeito, depois de quase dois anos de mandato, perdeu a maioria no Executivo e atualmente a sua base de sustentação é formada por apenas seis dos 13 parlamentares da Casa.