Três últimos prefeitos de Vila Velha naufragaram (glub!) nas urnas

Foi um vendaval nas urnas, que atingiu Vila Velha e chegou até Goiás, no Planalto Central do Brasil. Os três últimos prefeitos da segunda maior cidade do Espírito Santo, conhecida pelos históricos alagamentos, não conseguiram se eleger deputado federal em 2 de outubro. Neucimar Fraga
(PP) e Max Filho
(PSDB) foram reprovados pelos eleitores capixabas e Rodney Miranda (Republicanos), pelos goianos.
Max e Neucimar, além da derrota eleitoral, ainda viram o rival de ambos eleger seu afilhado político. Arnaldinho Borgo (Podemos) conseguiu levar seu vice e companheiro de partido, Dr. Victor, a conquistar uma das dez vagas do ES na Câmara Federal.
Três vezes prefeito de Vila Velha, Max Filho
naufragou junto com o seu PSDB. O tucano, que também já foi deputado federal, desta vez teve apenas 16.822 votos, uma votação considerada pífia. E diferentemente de Neucimar e Rodney, nem a suplência conseguiu.
Na política de Vila Velha, o passado vitorioso não é garantia de futuro venturoso.