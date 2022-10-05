Leonel Ximenes

“Estou com o coração partido”, reage Manato sobre saída do seu marqueteiro

Comunicação da campanha agora deve ser tocada por Magno Malta

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 15:20

Série de entrevistas no ES1 com os candidatos ao Governo
Manato, candidato ao governo do ES Crédito: Fernando Madeira
O candidato do PL ao governo do Estado no segundo turno, Carlos Manato, divulgou nota em que diz lamentar a saída da sua campanha do marqueteiro e jornalista Fernando Carreiro, conforme a coluna divulgou com exclusividade na manhã desta quarta-feira (5).
“Estou com o coração partido e jamais pensei em ir para o segundo turno sem Fernando Carreiro. Estou muito triste, mas continuaremos firmes e colocando em prática tudo que ele me ensinou. Serei eternamente grato a Fernando Carreiro, o meu marqueteiro do coração”, escreveu o candidato bolsonarista.
Manato, que disputa o segundo turno com Renato Casagrande (PSB), corroborou o que o marqueteiro disse à coluna, que sua saída ocorreu por falta de acerto financeiro.

“O motivo da saída de Fernando Carreiro do nosso marketing se deu por conta de questões financeiras da campanha. Os recursos que estavam previstos para chegar não chegaram. Não tivemos como cumprir todos os compromissos assumidos, o que nos causou um prejuízo muito grande”, lamentou o candidato do PL.

Segundo a coluna apurou, a campanha de comunicação e marketing de Manato no segundo turno será tocada agora pela equipe do senador eleito Magno Malta (PL). O tom dessa fase, segundo o mercado político está comentando, será mais agressivo, bem ao estilo adotado por Malta na sua própria campanha.

BOLSONARO PEDE VOTO PARA MANATO

Nesta quarta, coincidentemente, Magno foi a Brasília se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que pediu voto para Manato no segundo turno no ES.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

