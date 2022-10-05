“Estou com o coração partido”, reage Manato sobre saída do seu marqueteiro

“Estou com o coração partido e jamais pensei em ir para o segundo turno sem Fernando Carreiro. Estou muito triste, mas continuaremos firmes e colocando em prática tudo que ele me ensinou. Serei eternamente grato a Fernando Carreiro, o meu marqueteiro do coração”, escreveu o candidato bolsonarista.
Manato, que disputa o segundo turno com Renato Casagrande
(PSB), corroborou o que o marqueteiro disse à coluna, que sua saída ocorreu por falta de acerto financeiro.
“O motivo da saída de Fernando Carreiro do nosso marketing se deu por conta de questões financeiras da campanha. Os recursos que estavam previstos para chegar não chegaram. Não tivemos como cumprir todos os compromissos assumidos, o que nos causou um prejuízo muito grande”, lamentou o candidato do PL.
Segundo a coluna apurou, a campanha de comunicação e marketing de Manato no segundo turno será tocada agora pela equipe do senador eleito Magno Malta
(PL). O tom dessa fase, segundo o mercado político está comentando, será mais agressivo, bem ao estilo adotado por Malta na sua própria campanha.
Nesta quarta, coincidentemente, Magno foi a Brasília se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que pediu voto para Manato no segundo turno no ES.