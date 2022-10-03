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Leonel Ximenes

Manato: “De Audifax, só quero o CPF; os aliados dele eu não quero”

No segundo turno para o governo do Estado, candidato bolsonarista afirma que não conversa com os partidos aliados do ex-prefeito da Serra

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 12:15

Públicado em 

03 out 2022 às 12:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Série de entrevistas no ES1 com os candidatos ao Governo
Manato, candidato ao governo do ES pelo PL Crédito: Fernando Madeira
As fichas estão na mesa. O candidato do PL ao governo do Estado, Carlos Manato, afirmou que vai tentar obter o apoio do ex-prefeito da Serra no segundo turno contra o governador Renato Casagrande (PSB). Mas faz uma ressalva: “Eu converso com o CPF Audifax, quem está com ele não me interessa. Ele vai ter que se afastar deles”.
Traduzindo a afirmação do candidato bolsonarista, Manato quer deixar bem claro que vai tentar estabelecer uma aliança pessoal com Audifax Barcelos, rejeitando, por conseguinte, uma aliança com o esquerdista o Psol, que está federado (coligado) à Rede, partido do ex-prefeito serrano.

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Na própria noite da eleição (2), Manato já obteve o apoio de Guerino Zanon, do PSD, que ficou em terceiro lugar na corrida pelo Palácio Anchieta. Na manhã desta segunda (3), o bolsonarista fechou uma aliança com o candidato do Novo, Aridelmo Teixeira, que chegou em quarto lugar na disputa para governador do Estado.

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O candidato do PL diz que tem uma boa relação pessoal com Audifax. “Ele ficou internado no meu hospital, somos próximos. Mas esqueça a Rede e o Psol, não vou trair a direita conservadora. Não vou vender minha alma ao diabo”, enfatizou Manato, que ficou em segundo lugar no primeiro turno com 38,48% dos votos válidos. Casagrande, candidato à reeleição, chegou em primeiro com o índice de 46,94%.
Apesar da sua surpreendente ida para o segundo turno, cenário não previsto nas pesquisas, Manato revela que foi dormir triste na noite deste domingo (20). O motivo foi a derrota da sua mulher, a Dra. Soraya (PTB), que não conseguiu se reeleger à Câmara dos Deputados. “Estou revoltado, meu coração está doendo e sangrando, estou muito magoado.”
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Audifax Barcelos Carlos Manato Jair Bolsonaro Renato Casagrande Governo do ES Eleições 2022
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