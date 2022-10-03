Manato: “De Audifax, só quero o CPF; os aliados dele eu não quero”

Traduzindo a afirmação do candidato bolsonarista, Manato quer deixar bem claro que vai tentar estabelecer uma aliança pessoal com Audifax Barcelos, rejeitando, por conseguinte, uma aliança com o esquerdista o Psol, que está federado (coligado) à Rede, partido do ex-prefeito serrano.
O candidato do PL diz que tem uma boa relação pessoal com Audifax. “Ele ficou internado no meu hospital, somos próximos. Mas esqueça a Rede e o Psol, não vou trair a direita conservadora. Não vou vender minha alma ao diabo”, enfatizou Manato, que ficou em segundo lugar no primeiro turno com 38,48% dos votos válidos. Casagrande, candidato à reeleição, chegou em primeiro com o índice de 46,94%.
Apesar da sua surpreendente ida para o segundo turno, cenário não previsto nas pesquisas, Manato revela que foi dormir triste na noite deste domingo (20). O motivo foi a derrota da sua mulher, a Dra. Soraya (PTB), que não conseguiu se reeleger à Câmara dos Deputados. “Estou revoltado, meu coração está doendo e sangrando, estou muito magoado.”