Manato: “De Audifax, só quero o CPF; os aliados dele eu não quero”

Manato, candidato ao governo do ES pelo PL Crédito: Fernando Madeira

Traduzindo a afirmação do candidato bolsonarista, Manato quer deixar bem claro que vai tentar estabelecer uma aliança pessoal com Audifax Barcelos, rejeitando, por conseguinte, uma aliança com o esquerdista o Psol, que está federado (coligado) à Rede, partido do ex-prefeito serrano.

Na própria noite da eleição (2), Manato já obteve o apoio de Guerino Zanon, do PSD, que ficou em terceiro lugar na corrida pelo Palácio Anchieta. Na manhã desta segunda (3), o bolsonarista fechou uma aliança com o candidato do Novo, Aridelmo Teixeira , que chegou em quarto lugar na disputa para governador do Estado.

O candidato do PL diz que tem uma boa relação pessoal com Audifax. “Ele ficou internado no meu hospital, somos próximos. Mas esqueça a Rede e o Psol, não vou trair a direita conservadora. Não vou vender minha alma ao diabo”, enfatizou Manato, que ficou em segundo lugar no primeiro turno com 38,48% dos votos válidos. Casagrande, candidato à reeleição, chegou em primeiro com o índice de 46,94%.