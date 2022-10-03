Eleição no ES teve dois prefeitos vitoriosos e uma cidade campeã

A eleição para a Câmara dos Deputados no Espírito Santo
consagrou a liderança de dois prefeitos na Grande Vitória, que conseguiram eleger seus pupilos. Arnaldinho Borgo (Podemos), em Vila Velha, emplacou seu vice, Dr. Victor; e em Cariacica, Euclério Sampaio (União Brasil) viu Messias Donato (Republicanos) conseguir uma das dez vagas em Brasília.
Em termos “geopolíticos”, Colatina só tem a comemorar. Será representada na Câmara por três deputados federais: Paulo Foletto (PSB) e Da Vitória (PP), reeleitos, e Jack Rocha, do PT, que conquistou seu primeiro mandato.
Na distribuição de cadeiras, a Grande Vitória elegeu seis deputados federais e o interior, quatro. Da região metropolitana conquistaram o mandato Helder Salomão (PT), Gilvan da Federal (PL), Gilson Daniel (Podemos), Amaro Neto (Republicanos), Dr. Victor (Podemos) e .Messias Donato (Republicanos). Do interior, além dos três de Colatina, foi reeleito Evair de Melo (PL).