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Leonel Ximenes

Eleição no ES teve dois prefeitos vitoriosos e uma cidade campeã

Grande Vitória elegeu seis deputados federais enquanto o interior emplacou quatro

Públicado em 

02 out 2022 às 23:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sérgio Meneguelli, pré-candidato do Republicanos ao Senado
Sérgio Meneguelli, o campeão de votos para a Assembleia Legislativa Crédito: Arquivo Pessoal
A eleição para a Câmara dos Deputados no Espírito Santo consagrou a liderança de dois prefeitos na Grande Vitória, que conseguiram eleger seus pupilos. Arnaldinho Borgo (Podemos), em Vila Velha, emplacou seu vice, Dr. Victor; e em Cariacica, Euclério Sampaio (União Brasil) viu Messias Donato (Republicanos) conseguir uma das dez vagas em Brasília.

COLATINA ESTÁ POR CIMA

Em termos “geopolíticos”, Colatina só tem a comemorar. Será representada na Câmara por três deputados federais: Paulo Foletto (PSB) e Da Vitória (PP), reeleitos, e Jack Rocha, do PT, que conquistou seu primeiro mandato.

COLATINA ESTÁ MUITO POR CIMA

Como se não bastasse isso, a Princesinha do Norte também emplacou o deputado estadual campeão de votos da história da Assembleia capixaba, o ex-prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos), que arrastou mais de 138 mil votos.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Na distribuição de cadeiras, a Grande Vitória elegeu seis deputados federais e o interior, quatro. Da região metropolitana conquistaram o mandato Helder Salomão (PT), Gilvan da Federal (PL), Gilson Daniel (Podemos), Amaro Neto (Republicanos), Dr. Victor (Podemos) e .Messias Donato (Republicanos). Do interior, além dos três de Colatina, foi reeleito Evair de Melo (PL).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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