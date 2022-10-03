Deputado estadual mais votado do ES, Meneguelli decide dormir

Ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos) é o deputado estadual mais bem votado da Assembleia Legislativa do Espírito Santo neste ano. Ele entrou na disputa a contragosto, pois pretendia concorrer ao Senado Federal, mas não decepcionou no desempenho e obteve 138.523 votos. A intensa maratona limitou a comemoração neste domingo (2) vitorioso: ele foi dormir antes mesmo da totalização de votos pela Justiça Eleitoral, mas já ciente da sua conquista.
Meneguelli foi procurado por telefone tão logo os dados informados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Espírito Santo indicavam que ele estava eleito e não havia mais possibilidade de outro candidato superá-lo nos votos, mas não atendeu a ligação. Em contato com a assessoria, a informação passada foi que o deputado eleito já estava descansando e não atenderia a reportagem. "Sergio está muito cansado, adrenalina muito forte, e ele já foi deitar", justificou.
Eleito com votação expressiva, Meneguelli figurou um dos episódios mais delicados da campanha eleitoral no Espírito Santo. Indicado inicialmente para concorrer ao Senado, ele foi rifado da disputa pelo partido, substituído pelo presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, que acabou não conquistando a vaga — Magno Malta, do PL, se elegeu para a única vaga para senador.
O agora deputado eleito nunca escondeu sua insatisfação com a mudança de planos do Republicanos. "Tive meu sonho aniquilado", disse ele, à época da convenção partidária.
O ex-prefeito tem 66 anos e foi vereador em Colatina por 12 anos antes de ocupar a cadeira do Executivo municipal de 2017 a 2020. Ao final do mandato, decidiu não disputar a reeleição e ficou por dois anos sem cargo público, mas manteve-se atuante nas redes sociais para garantir a visibilidade de seu nome.