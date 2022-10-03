Deputados federais eleitos no ES; veja a lista

Foram registrados 2.084.430 votos válidos e, consequentemente, o quociente eleitoral foi de 208.443 votos. Apenas os partidos que somaram essa quantidade de votos, considerando a votação dos candidatos da sigla ao cargo e os votos na legenda, puderam participar da distribuição de vagas, inicialmente, e depois os que atingiram 80% desse total.