Deputados federais eleitos no ES; veja a lista

O Espírito Santo já tem a lista dos 10 deputados federais que vão representar o Estado na Câmara dos Deputados pelos próximos quatro anos. Seis partidos conseguiram eleger representantes, sendo que quatro deles terão dois integrantes da bancada federal capixaba.
Essa foi a primeira eleição geral sem coligação na disputa para deputados e, com isso, cada partido precisou atingir sozinho — ou com os partidos federados, no caso de federações partidárias — o quociente eleitoral, que é o resultado da divisão do total de votos válidos para deputado federal pelo número de cadeiras do Espírito Santo na Câmara dos Deputados.
Foram registrados 2.084.430 votos válidos e, consequentemente, o quociente eleitoral foi de 208.443 votos. Apenas os partidos que somaram essa quantidade de votos, considerando a votação dos candidatos da sigla ao cargo e os votos na legenda, puderam participar da distribuição de vagas, inicialmente, e depois os que atingiram 80% desse total.