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Eleições 2022

Deputados federais eleitos no ES; veja a lista

Veja quem entrou na lista para representar o Espírito Santo na Câmara dos Deputados nos próximos quatro anos

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 21:12

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

02 out 2022 às 21:12
Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional Crédito: Roque de Sá/ Agência Senado
Espírito Santo já tem a lista dos 10 deputados federais que vão representar o Estado na Câmara dos Deputados pelos próximos quatro anos. Seis partidos conseguiram eleger representantes, sendo que quatro deles terão dois integrantes da bancada federal capixaba.
Essa foi a primeira eleição geral sem coligação na disputa para deputados e, com isso, cada partido precisou atingir sozinho — ou com os partidos federados, no caso de federações partidárias — o quociente eleitoral, que é o resultado da divisão do total de votos válidos para deputado federal pelo número de cadeiras do Espírito Santo na Câmara dos Deputados.
Foram registrados 2.084.430 votos válidos e, consequentemente, o quociente eleitoral foi de 208.443 votos. Apenas os partidos que somaram essa quantidade de votos, considerando a votação dos candidatos da sigla ao cargo e os votos na legenda, puderam participar da distribuição de vagas, inicialmente, e depois os que atingiram 80% desse total.

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