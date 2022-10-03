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Eleições 2022

Espírito Santo é o primeiro Estado a encerrar apuração dos votos no Brasil

Às 20h42, o Estado já havia fechado a apuração de todas as urnas; houve um total de 20,77% de abstenção

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 22:04

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 out 2022 às 22:04
Filas se formam nas seções de votação do Colégio Salesiano, em Jardim Camburi
Filas se nas seções de votação do Colégio Salesiano, em Jardim Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo foi o primeiro Estado a fechar a apuração no país. Às 20h42, todos os votos já haviam sido computados.
Apesar da totalização dos votos do Distrito Federal ter chegado a 100% antes do Espírito Santo, oficialmente, o Estado é o primeiro  porque o Distrito Federal também é responsável pela apuração fora do Brasil, que, até as 21h30 deste domingo, não havia sido encerrada. 
Espírito Santo é o primeiro Estado a encerrar apuração dos votos no Brasil
Ao todo,  2.311.629 capixabas estavam elegíveis para irem votar. Desse número, houve um total de 20,77% de abstenção. 
Governo do Estado vai ser decidido no segundo turno entre o atual governador, Renato Casagrande (PSB) e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL). Casagrande, que vinha à frente nas pesquisas, ficou com 46,94% dos votos (976.652). Já Manato ficou com 800.598 votos (38,48%).
Assim, os capixabas voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher quem vai comandar o Palácio Anchieta.
Magno Malta (PL) vai representar nos próximos 8 anos, o Estado no Senado Federal. Ele foi eleito com 41,95% dos votos.
Ao longo do dia, eleitores capixabas relataram filas e demora para votar. Houve relatos de até 40 minutos de espera para registrar voto na urna. 

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