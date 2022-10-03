O Espírito Santo foi o primeiro Estado a fechar a apuração no país. Às 20h42, todos os votos já haviam sido computados.
Apesar da totalização dos votos do Distrito Federal ter chegado a 100% antes do Espírito Santo, oficialmente, o Estado é o primeiro porque o Distrito Federal também é responsável pela apuração fora do Brasil, que, até as 21h30 deste domingo, não havia sido encerrada.
Espírito Santo é o primeiro Estado a encerrar apuração dos votos no Brasil
Ao todo, 2.311.629 capixabas estavam elegíveis para irem votar. Desse número, houve um total de 20,77% de abstenção.
O Governo do Estado vai ser decidido no segundo turno entre o atual governador, Renato Casagrande (PSB) e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL). Casagrande, que vinha à frente nas pesquisas, ficou com 46,94% dos votos (976.652). Já Manato ficou com 800.598 votos (38,48%).
Assim, os capixabas voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher quem vai comandar o Palácio Anchieta.
Magno Malta (PL) vai representar nos próximos 8 anos, o Estado no Senado Federal. Ele foi eleito com 41,95% dos votos.
Ao longo do dia, eleitores capixabas relataram filas e demora para votar. Houve relatos de até 40 minutos de espera para registrar voto na urna.