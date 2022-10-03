Filas se nas seções de votação do Colégio Salesiano, em Jardim Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo foi o primeiro Estado a fechar a apuração no país. Às 20h42, todos os votos já haviam sido computados.

Apesar da totalização dos votos do Distrito Federal ter chegado a 100% antes do Espírito Santo, oficialmente, o Estado é o primeiro porque o Distrito Federal também é responsável pela apuração fora do Brasil, que, até as 21h30 deste domingo, não havia sido encerrada.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo é o primeiro Estado a encerrar apuração dos votos no Brasil

Ao todo, 2.311.629 capixabas estavam elegíveis para irem votar. Desse número, houve um total de 20,77% de abstenção.

Assim, os capixabas voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher quem vai comandar o Palácio Anchieta.