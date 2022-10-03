Casagrande no comitê de campanha com apoiadores Crédito: Vitor Jubini

Casagrande fechou o primeiro turno com 46,94% dos votos válidos e vai disputar o governo estadual com Carlos Manato, que ficou com 38,48% dos votos válidos.

Your browser does not support the audio element. Vamos ficar firmes , diz Casagrande sobre ida para o segundo turno

“Ainda não temos conversas sendo feitas, mas procuraremos lideranças que tiverem espaço de diálogo, buscando apoio de outras lideranças que não estiveram conosco no primeiro turno. Além dos candidatos que não foram para o segundo turno e lideranças que estavam com ele, e principalmente o eleitor para que possa votar no 40”, destacou Casagrande.

Em coletiva na noite deste domingo (2), em seu comitê de campanha, em Bento Ferreira, Vitória, avaliou que a política nacional impactou as eleições no Espírito Santo.

“Sabíamos da complexidade da política nacional, sabíamos que os votos no Brasil migram com muita facilidade de um lado para outro, de um candidato para outro nesse processo. Conseguimos um bom resultado nesse primeiro turno e vamos buscar os votos restantes para poder alcançar mais de 50% e sair vitorioso no segundo turno”, assinalou.

Casagrande com apoiadores em comitê Crédito: Vitor Jubini

CAMPANHA SERÁ REORGANIZADA

De acordo com Casagrande, o próximo passo será reorganizar a campanha, mas mantendo o foco na sua forma de gerir o Estado.

“Sempre destacamos o que temos de valor, que é a nossa capacidade de dialogar com todos as forças políticas. Conseguimos agregar em nosso projeto forças políticas importantes, a responsabilidade em gerenciar, o diálogo, a valorização da vida, a serenidade na condução da gestão, serão valores e comportamentos que apresentaremos para a sociedade, com o objetivo de conquistar ainda mais pessoas. Eu confio neste projeto para alcançar a vitória”, disse.

O governador avalia que não houve erros em sua campanha, mas que foi impactado pelo cenário político nacional. Mas adiantou que junto com a sua equipe fará uma avaliação do trabalho realizado até o momento. “Não fizemos a avaliação, mas pode ser que mude, que acrescente alguma coisa ao que é a linha central da nossa campanha”, informou.

Em relação a derrota da senadora Rose de Freitas, que não conseguiu se reeleger, perdendo a vaga para o senador eleito Magno Malta, o governador destaca que “tem plena capacidade de diálogo com o senador eleito”. “Vamos dialogar com o senador eleito, com a bancada federal pelos próximos 4 anos”, disse.