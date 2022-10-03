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Eleições 2022

"Vamos ficar firmes", diz Casagrande sobre ida para o segundo turno

Afirmando que a decisão das urnas que o levou para o segundo turno não o desanimou, disse que pretende agora conversar com os candidatos derrotados em busca de apoio

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 21:31

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

02 out 2022 às 21:31
Casagrande no comitê com apoiadores
Casagrande no comitê de campanha com apoiadores Crédito: Vitor Jubini
“O segundo turno começou agora, vamos ficar firmes". A convocação aos apoiadores de campanha foi feita pelo governador Renato Casagrande (PSB) que vai enfrentar o segundo turno das Eleições 2022 para se manter no governo. Afirmando que a decisão das urnas não o desanimou, adiantou que pretende conversar com os candidatos derrotados e as lideranças que os acompanham em busca de apoio e dos votos dos seus eleitores.
Casagrande fechou o primeiro turno com 46,94% dos votos válidos e vai disputar o governo estadual com Carlos Manato, que ficou com 38,48% dos votos válidos.
Vamos ficar firmes , diz Casagrande sobre ida para o segundo turno
“Ainda não temos conversas sendo feitas, mas procuraremos lideranças que tiverem espaço de diálogo, buscando apoio de outras lideranças que não estiveram conosco no primeiro turno. Além dos candidatos que não foram para o segundo turno e lideranças que estavam com ele, e principalmente o eleitor para que possa votar no 40”, destacou Casagrande.

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Em coletiva na noite deste domingo (2), em seu comitê de campanha, em Bento Ferreira, Vitória, avaliou que a política nacional impactou as eleições no Espírito Santo.
“Sabíamos da complexidade da política nacional, sabíamos que os votos no Brasil migram com muita facilidade de um lado para outro, de um candidato para outro nesse processo. Conseguimos um bom resultado nesse primeiro turno e vamos buscar os votos restantes para poder alcançar mais de 50% e sair vitorioso no segundo turno”, assinalou.
Casagrande com apoiadores em comitê
Casagrande com apoiadores em comitê Crédito: Vitor Jubini

CAMPANHA SERÁ REORGANIZADA

De acordo com Casagrande, o próximo passo será reorganizar a campanha, mas mantendo o foco na sua forma de gerir o Estado.
“Sempre destacamos o que temos de valor, que é a nossa capacidade de dialogar com todos as forças políticas. Conseguimos agregar em nosso projeto forças políticas importantes, a responsabilidade em gerenciar, o diálogo, a valorização da vida, a serenidade na condução da gestão, serão valores e comportamentos que apresentaremos para a sociedade, com o objetivo de conquistar ainda mais pessoas. Eu confio neste projeto para alcançar a vitória”, disse.
O governador avalia que não houve erros em sua campanha, mas que foi impactado pelo cenário político nacional. Mas adiantou que junto com a sua equipe fará uma avaliação do trabalho realizado até o momento. “Não fizemos a avaliação, mas pode ser que mude, que acrescente alguma coisa ao que é a linha central da nossa campanha”, informou.

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Em relação a derrota da senadora Rose de Freitas, que não conseguiu se reeleger, perdendo a vaga para o senador eleito Magno Malta, o governador destaca que “tem plena capacidade de diálogo com o senador eleito”. “Vamos dialogar com o senador eleito, com a bancada federal pelos próximos 4 anos”, disse.
Negou ainda que tenha saído abatido do primeiro turno. "Saio para o segundo turno animado. Tenho esta característica de estar sempre com ânimo, com otimismo. O trabalho vai nos dando energia e assim energizamos os nossos apoiadores”, finalizou

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