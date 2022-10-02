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Eleições 2022

Carlos Manato vota em Vitória: "Acredito que vai dar segundo turno"

Candidato votou no colégio Darwin, no bairro Jardim da Penha, por volta das 9h30; ele agradeceu o apoio de eleitores
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 out 2022 às 10:41

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 10:41

Candidato Carlos Manato (PL) votou no colégio Darwin em Jardim da Penha pela manhã
Candidato Carlos Manato (PL) votou no colégio Darwin, em Jardim da Penha, pela manhã Crédito: Atilio EsperandioAtilio Esperandio
Após votar no colégio Darwin, em Vitória, por volta das 9h30 deste domingo (2), o candidato ao governo do Estado Carlos Manato (PL) reforçou que acredita na possibilidade de um segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. Ele também destacou os trabalhos que realizou durante a campanha, especialmente com apoiadores. 
"Eu trabalhei muito, eu andei muito, eu conversei com a sociedade civil organizada, eu conversei com a população, eu participei de todas as sabatinas e de todos os debates. Mostrei minha proposta. Eu acredito que vai dar segundo turno. Capixaba quer segundo turno. Há mais de 20 anos não tem segundo turno", criticou. 
Manato foi ao colégio eleitoral acompanhado da esposa, a deputada federal Soraya Manato (PTB), e de assessores.
Carlos Manato tem 65 anos, é médico e foi deputado federal por quatro mandatos (2003-2018). Natural de Alegre, é casado com a deputada federal Soraya Manato (PTB) e tem dois filhos. Foi candidato ao governo do ES em 2018 e ficou em 2º lugar. Bolsonarista, se filiou em 2018 ao PSL. Com a mudança do presidente Jair Bolsonaro para o PL, também trocou de sigla. Antes, esteve no Solidariedade e no PDT.

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