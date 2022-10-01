De olho no segundo turno, Manato encerra campanha com carreatas

No último dia de campanha antes da votação neste domingo (02), o candidato ao governo do Estado Carlos Manato (PL) se mostrou confiante em levar esta eleição ao segundo turno e reuniu apoiadores em carreatas que partiram de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Santa Teresa. De acordo com a mais recente pesquisa do Ipec, Manato tem 18% das intenções de voto.

Manato com apoiadores na véspera de eleição Crédito: Atílio Esperandio

Na última manhã de campanha, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveu carreatas simultâneas em cidades do Estado. Manato marcou presença na atividade que rodou as ruas da Capital e de Vila Velha. Para ele, em vez de fazer uma carreata apenas com mais de 800 carros, a ideia foi distribuir apoiadores pelas cidades, trazendo mais visibilidade e menos transtorno ao trânsito.

Manato partiu da Avenida Darly Santos, em Vila Velha, em cima de um trio elétrico acompanhado de assessores, apoiadores e organizadores da campanha. Ao passar em frente à Guarda Municipal de Vila Velha, afirmou que, se eleito, dará espaço para os agentes na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

O candidato do PL ao governo ainda falou sobre suas expectativas para esta manhã e o domingo de eleição. “A expectativa é a gente fazer esse barulho e estimular a militância para amanhã dar uma fiscalizada”, disse Manato.

A carreata seguiu em direção a um shopping localizado no bairro Jockey, seguiu por Gaivotas em sentido a praia, até chegar à Avenida Saturnino Rangel Mauro.

Manato durante o encontro deste sábado Crédito: Assessoria de imprensa

Apoiadores afirmaram estar muito felizes com a campanha realizada. “Estou muito orgulhosa de participar desta linda história que vai ficar para todas as outras gerações, nós vencemos por que é o bem”, afirmou Maria Beatriz Bordeguini.

MAGNO MALTA MARCA PRESENÇA

Quem marcou presença na carreata foi o candidato ao Senado Magno Malta (PL), que disse estar com "expectativas maravilhosas". “Fizemos um trabalho, tratamos com a verdade, falamos dos nossos valores, do que nós cremos e do que nós queremos no Brasil”, resumiu.

Ao ser questionado sobre estar esperançoso com a vitória, Magno destacou que tem esperança e que está nas mãos de Deus. “Fiz o meu trabalho. Tenho passado, tenho capilaridade, tenho uma história pra contar e tenho também a história daquilo que eu vou fazer, fiz o meu trabalho e estou esperançoso”, afirmou Magno Malta.