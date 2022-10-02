Casagrande tem 46%, Manato, 38%, e disputam segundo turno no ES

Após 28 anos, os eleitores do Espírito Santo voltarão a decidir no segundo turno quem vai governar o Estado nos próximos quatro anos. Foi confirmado o segundo turno nas Eleições 2022 entre o atual governador Renato Casagrande (PSB) e ex-deputado federal Carlos Manato (PL) às 19h30, quando o Espírito Santo tinha 94,30% das urnas apuradas.
O Estado alcançou 100% das 9.239 seções apuradas às 20h40. Casagrande teve 976.652 votos, o que representa 46,94% dos votos válidos, enquanto Manato registrou 800.598 votos, alcançando 38,48% dos votos válidos.
Dessa forma, os capixabas voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher o comando do Palácio Anchieta. A última eleição capixaba que foi para o segundo turno foi em 1994, quando Vitor Buaiz (PT) foi para a disputa em segundo turno com o deputado Cabo Camata (PSD).
RESULTADO
Em terceiro lugar ficou o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), com 146.177 votos (7,03% dos votos válidos), e em quarto o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), com 135.512 votos (6,51%).
Na sequência ficaram Aridelmo Teixeira (Novo), com 15.786 votos (0,76%), Capitão Vinícius Sousa (PSTU) que teve 4.505 votos (0,22%) e, por último, Cláudio Paiva (PRTB), que recebeu 1.418 votos (0,07%).
Ao todo, foram 2.080.648 de votos válidos para governador no Estado (90,01% do total geral). Votaram em branco 101.146 (4,37%) e anularam 129.835 (5,62%). O Espírito Santo registrou 20,77% de abstenções, com 606.085 eleitores que não compareceram.
Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira todos os resultados na página de apuração.
PERFIL DOS CANDIDATOS
Natural de Castelo, Renato Casagrande, de 61 anos, é formado em Engenharia Florestal e Direito e está filiado ao PSB há 35 anos. Foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual. Em 2010 e 2018 foi eleito governador do Espírito Santo. Também já atuou como secretário de Estado de Agricultura, secretário municipal de Meio Ambiente da Serra e secretário municipal de Desenvolvimento Rural do município de Castelo. Seu vice será o ex-senador e ex-vice-governador Ricardo Ferraço do PSDB.
Carlos Manato é médico, tem 65 anos e nasceu em Alegre. É casado com a deputada federal Soraya Manato (PTB) e tem dois filhos. Foi candidato ao governo do ES em 2018 e ficou em 2º lugar. Bolsonarista, se filiou em 2018 ao PSL. Com a mudança do presidente Jair Bolsonaro para o PL, também trocou de sigla. Antes, esteve no Solidariedade e no PDT.