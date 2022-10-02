Casagrande tem 46%, Manato, 38%, e disputam segundo turno no ES

Casagrande e Manato vão disputar o segundo turno no ES Crédito: Geraldo Neto

Após 28 anos, os eleitores do Espírito Santo voltarão a decidir no segundo turno quem vai governar o Estado nos próximos quatro anos. Foi confirmado o segundo turno nas Eleições 2022 entre o atual governador Renato Casagrande (PSB) e ex-deputado federal Carlos Manato (PL) às 19h30, quando o Espírito Santo tinha 94,30% das urnas apuradas.

O Estado alcançou 100% das 9.239 seções apuradas às 20h40. Casagrande teve 976.652 votos, o que representa 46,94% dos votos válidos, enquanto Manato registrou 800.598 votos, alcançando 38,48% dos votos válidos.

Dessa forma, os capixabas voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher o comando do Palácio Anchieta. A última eleição capixaba que foi para o segundo turno foi em 1994, quando Vitor Buaiz (PT) foi para a disputa em segundo turno com o deputado Cabo Camata (PSD).

RESULTADO

Em terceiro lugar ficou o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), com 146.177 votos (7,03% dos votos válidos), e em quarto o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), com 135.512 votos (6,51%).

Na sequência ficaram Aridelmo Teixeira (Novo), com 15.786 votos (0,76%), Capitão Vinícius Sousa (PSTU) que teve 4.505 votos (0,22%) e, por último, Cláudio Paiva (PRTB), que recebeu 1.418 votos (0,07%).

Ao todo, foram 2.080.648 de votos válidos para governador no Estado (90,01% do total geral). Votaram em branco 101.146 (4,37%) e anularam 129.835 (5,62%). O Espírito Santo registrou 20,77% de abstenções, com 606.085 eleitores que não compareceram.

PERFIL DOS CANDIDATOS

Natural de Castelo, Renato Casagrande, de 61 anos, é formado em Engenharia Florestal e Direito e está filiado ao PSB há 35 anos. Foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual. Em 2010 e 2018 foi eleito governador do Espírito Santo. Também já atuou como secretário de Estado de Agricultura, secretário municipal de Meio Ambiente da Serra e secretário municipal de Desenvolvimento Rural do município de Castelo. Seu vice será o ex-senador e ex-vice-governador Ricardo Ferraço do PSDB.