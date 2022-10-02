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Eleições 2022

Locais de votação têm filas no ES e eleitores relatam demora para votar

Em alguns locais, a espera chega a uma hora. TRE não registrou nenhuma intercorrência e a recomendação é que a população não deixe para ir votar na última hora
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

02 out 2022 às 12:34

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 12:34

Filas no Colégio Salesiano, em Jardim Camburi
Filas no Colégio Salesiano, em Jardim Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva
Eleitores capixabas que foram às urnas neste domingo (2) se depararam com filas e atrasos para votar em algumas zonas eleitorais da Grande Vitória. No colégio São Domingos, em Bento Ferreira, há relatos de espera de até 40 minutos para registrar o voto na urna. A recomendação é que a população não deixe para ir votar na última hora.
Já na Escola Renato Pacheco, em Jardim Camburi, eleitores das seções 498, 499 e 500 também esperaram em torno de 40 minutos. No colégio Renovação, no mesmo bairro, a demora tem sido de até uma hora.

Filas de espera para votar

De acordo com uma dupla de fiscais – que preferiu não se identificar – do colégio Salesiano embora o fluxo de eleitores no turno matutino seja usualmente maior do que durante a tarde, a movimentação percebida neste momento é considerada até incomum. "Não tivemos qualquer problema, mas chama a atenção o número de pessoas que decidiu vir votar ao mesmo tempo", afirmaram.
Os eleitores chegaram cedo na Escola SEB, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha – maior local de votação do Estado. A fila formada às 8h chegava a dar a volta na esquina. A previsão é que o local receba 10.271 pessoas. 
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) foi procurado pela reportagem e informou que não houve nenhuma intercorrência que justifique filas e demora. 

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