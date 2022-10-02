Urnas eletrônicas apresentam problemas e precisam ser substituídas no ES

No Espírito Santo, 229 urnas apresentaram problemas nas primeiras horas de votação, 115 delas precisaram ser substituídas, segundo o balanço parcial do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) até às 17 horas deste domingo (2).
A votação para as Eleições 2022 começou às 8h em todo Estado, em 9.239 seções eleitorais.
A Serra foi a cidade que mais registrou problemas nas urnas nesse período, somando 43. Guarapari vem na sequência, com 33.
Confira a lista com os municípios que registraram problemas e o número de urnas eletrônicas:
- ÁGUA DOCE DO NORTE - 4
- ALEGRE - 2
- ALTO RIO NOVO - 1
- ARACRUZ - 4
- BARRA DE SÃO FRANCISCO - 4
- CARIACICA - 27
- COLATINA - 7
- CONCEIÇÃO DA BARRA - 3
- DOMINGOS MARTINS - 1
- FUNDÃO - 3
- GUARAPARI - 33
- IBIRAÇU - 4
- IRUPI - 1
- ITAPEMIRIM - 12
- IÚNA - 1
- LINHARES - 13
- MIMOSO DO SUL - 1
- MONTANHA - 1
- MUCURICI - 1
- MUNIZ FREIRE - 1
- PANCAS - 3
- PEDRO CANÁRIO - 3
- SANTA MARIA DE JETIBÁ - 1
- SÃO MATEUS - 5
- SERRA - 43
- VILA VELHA - 17
- VITÓRIA - 2
Atualização
02/10/2022 - 5:00
Os números foram atualizados com o balanço mais recente divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES)