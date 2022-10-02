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Eleições 2022

Urnas eletrônicas apresentam problemas e precisam ser substituídas no ES

No balanço parcial do TRE-ES, até às 17 horas deste domingo, 229 urnas eletrônicas apresentaram problemas durante a votação em todo o Estado, 115 delas precisaram ser substituídas. Veja a lista dos municípios

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 10:47

Gabriela Oliveira

Gabriela Oliveira

Publicado em 

02 out 2022 às 10:47
Urna eletrônica
No ES, muitas urnas apresentaram problemas e precisaram ser trocadas durante a eleição Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
No Espírito Santo, 229 urnas apresentaram problemas nas primeiras horas de votação, 115 delas precisaram ser substituídas, segundo o balanço parcial do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) até às 17 horas deste domingo (2).
A votação para as Eleições 2022 começou às 8h em todo Estado, em 9.239 seções eleitorais.
A Serra foi a cidade que mais registrou problemas nas urnas nesse período, somando 43. Guarapari vem na sequência, com 33.
Confira a lista com os municípios que registraram problemas e o número de urnas eletrônicas:
  • ÁGUA DOCE DO NORTE - 4  
  • ALEGRE - 2  
  • ALTO RIO NOVO - 1 
  • ARACRUZ - 4
  • BARRA DE SÃO FRANCISCO - 4
  • CARIACICA - 27
  • COLATINA - 7
  • CONCEIÇÃO DA BARRA - 3
  • DOMINGOS MARTINS - 1
  • FUNDÃO - 3
  • GUARAPARI - 33
  • IBIRAÇU - 4 
  • IRUPI - 1 
  • ITAPEMIRIM - 12
  • IÚNA - 1 
  • LINHARES - 13
  • MIMOSO DO SUL - 1 
  • MONTANHA - 1 
  • MUCURICI - 1 
  • MUNIZ FREIRE - 1 
  • PANCAS - 3
  • PEDRO CANÁRIO - 3
  • SANTA MARIA DE JETIBÁ - 1 
  • SÃO MATEUS - 5  
  • SERRA - 43
  • VILA VELHA - 17
  • VITÓRIA - 2

Atualização

02/10/2022 - 5:00
Os números foram atualizados com o  balanço mais recente divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES)

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