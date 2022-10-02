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Eleições 2022

A Gazeta terá apuração dos votos em tempo real e live com análises

Movimentação em torno do primeiro turno das eleições, neste domingo (2), terá cobertura completa dos veículos da Rede Gazeta

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2022 às 21:30
Cerca de 2,9 milhões de eleitores vão às urnas neste domingo (2), no Espírito Santo, para a escolha de presidente da República, governador, senador e deputados estadual e federal. Para acompanhar essa movimentação em torno do primeiro turno das eleições,  cerca de 160 profissionais de jornalismo da Rede Gazeta atuarão em uma cobertura completa desde o início do dia, incluindo a apuração dos votos em tempo real e live com análises nas redes sociais.
Urna eletrônica, TSE emite zerésima
Urna eletrônica: eleitores vão votar para presidente, governador, senador e deputados federal e estadual Crédito: Divulgação/TSE
A cobertura vai envolver todos os veículos da Rede, como A Gazeta, CBN Vitória e TV Gazeta, que estarão mobilizados a partir das 7 horas, com equipes de Norte a Sul do Estado. 
Em A Gazeta, haverá o acompanhamento minuto a minuto dos principais acontecimentos sobre a eleição, como movimentação nas seções eleitorais, informações sobre o trânsito e a cobertura do voto dos principais candidatos, além de análises e comentários em tempo real. A partir das 17 horas, terá início a apuração dos votos feita  pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também com cobertura em tempo real no site.
Para acompanhar a apuração, clique aqui. A contabilidade dos votos só aparecerá a partir das 17h de domingo (2), após o início da apuração pelo TSE.
O conteúdo também terá  orientações básicas que possam ajudar diretamente no exercício do voto, como documentação necessária para acesso às seções de votação, ordem de votação nas urnas eletrônicas, perfil dos candidatos e o vaivém dos eleitores nas ruas. 
“A Gazeta e CBN Vitória estarão nas ruas desde muito cedo, informando todo serviço que o eleitor precisa saber para ir votar. Após o fim da votação, teremos um programa ao vivo, no rádio, no site e nas redes sociais, para trazer todas as análises e os acontecimentos dessa data histórica para os brasileiros”, disse Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória
As equipes de reportagem do G1 ES e da TV Gazeta também atuarão em entradas e boletins com a apresentação de Rafaela Marquezine. Já os ouvintes da CBN Vitória terão flashes ao vivo com os principais acontecimentos ligados ao pleito.
A partir das 17 horas, na CBN Vitória, a jornalista Fernanda Queiroz, ao lado de uma equipe de especialistas, irá conduzir uma live com análises e comentários sobre o resultado das urnas. A transmissão poderá ser acompanhada pelas redes sociais da rádio.
No fim do dia, após o Fantástico, a jornalista Daniela Abreu assumirá um programa especial apresentando os resultados das eleições na TV Gazeta.
“A Rede Gazeta tem tradição de fazer a maior e mais completa cobertura das eleições no Estado. Este ano, temos o diferencial de estar numa redação integrada, o que vai favorecer muito a divulgação de informações em tempo real para os capixabas”, destaca Elaine Silva.

O QUE VOCÊ CONFERE AO LONGO DO DIA

  • A Gazeta: a partir das 7 horas, cobertura em tempo real do dia de votação, com análise completa, reportagens e colunas; a partir das 17h, acompanhamento da apuração dos votos para todos os cargos;
  • CBN Vitória: flashes na programação ao longo do dia; a partir das 17h, programa especial com apresentação de Fernanda Queiroz e participação dos colunistas Abdo Filho, Leonel Ximenes e Letícia Gonçalves, além da análise de especialistas;
  • TV Gazeta: a partir das 7 horas, entradas ao vivo da reportagem; boletins com Rafaela Marquezine ao longo do dia; e um programa especial com os resultados das urnas, após o Fantástico.

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