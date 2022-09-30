Onde votar? Como justificar? Tire todas as dúvidas sobre as Eleições 2022

Urna eletrônica: voto branco ou nulo é sempre motivo de dúvida nas eleições Crédito: Carlos Alberto Silva

Neste domingo (2), os brasileiros vão às urnas para escolher deputados, senadores, governadores e presidente. E, às vésperas do pleito, muitos eleitores ainda buscam informações básicas sobre as Eleições 2022. Dúvidas como consultar o local de votação, os nomes dos candidatos e como justificar o voto, estão em alta nos temas mais buscados do Google. Pensando nisso, A Gazeta respondeu as principais dúvidas pesquisadas nas últimas horas para ajudar o eleitor.

Veja as dúvidas frequentes e fique por dentro das Eleições 2022:

QUEM SÃO OS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA, AO GOVERNO DO ESTADO, A CÂMARA DOS DEPUTADOS E AO SENADO?

A poucas horas das Eleições 2022, a população capixaba tem buscado pelos nomes dos candidatos que estão na disputa neste ano. Para ajudar a definir seu voto na reta final, veja a lista dos candidatos:



COMO SABER SE FUI CONVOCADO PARA SER MESÁRIO? AINDA POSSO ME VOLUNTARIAR?

Os assuntos relacionados aos mesários também estão em alta nas pesquisas dos capixabas. Muitos querem saber se foram convocados, se podem recusar e quais são os benefícios em exercer esse papel tão importante no dia das eleições. Tire suas dúvidas:

QUAL O ÚLTIMO RESULTADO DA PESQUISA DATAFOLHA PARA PRESIDENTE?

O interesse pelas pesquisas eleitorais aumentam na reta final das corrida eleitoral. A pesquisa mais procurada nas últimas horas é sobre quem está na frente para comandar o Brasil pelos próximos quatro anos.

QUAL O HORÁRIO DE VOTAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2022?

O horário de votação está sendo procurado pelos eleitores, já que, nas eleições municipais de 2018, o período foi fora do convencional, devido à pandemia do Covid-19 — entre 7h e 17h. Mas, neste ano, o horário volta ao tradicional, sendo das 8h às 17h.

POSSO VOTAR EM DEPUTADO FEDERAL DE OUTRO ESTADO?

Não, você não pode escolher em candidato para deputado federal de outro Estado. A Constituição Federal estabelece um número de parlamentares proporcional à população de cada Estado e do Distrito Federal.

COMO POSSO JUSTIFICAR MEU VOTO?

Alguns eleitores podem estar fora de seu local de votação ou, por algum motivo, não conseguir comparecer ao pleito. Então, confira como você pode justificar seu voto no dia da eleição:

POSSO VOTAR SEM O TÍTULO? PERDI O TÍTULO, POSSO VOTAR? POSSO VOTAR USANDO O E-TÍTULO? PRECISO LEVAR OUTROS DOCUMENTOS ALÉM DO MEU TÍTULO?

Buscas referentes ao título de eleitor também estão em alta nesta reta final. Saiba mais sobre o documento e o que é preciso levar para votar:

COMO CONSULTAR O LOCAL DE VOTAÇÃO?

É normal que novos eleitores ou os que mudaram o local de votação esqueçam onde deverão votar. Por isso, como consultar o local de votação é um assunto em alta. Veja as maneiras de descobrir:

AINDA POSSO VOTAR EM TRÂNSITO?

O pedido para solicitar o voto em trânsito deveria ser feito presencialmente, em qualquer cartório eleitoral do país, entre 18 de julho e 18 de agosto deste ano, prazo estipulado pela Justiça Eleitoral.

POSSO VOTAR PARA PRESIDENTE EM OUTRO ESTADO?

Sim, se você tiver solicitado o voto em trânsito, poderá votar para presidente mesmo que esteja em outro Estado. Veja a lista dos locais disponíveis para receber eleitores de outros municípios e Estados:

QUANTAS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS POSSO FAZER?

Não há uma quantidade máxima de justificativa eleitoral. O eleitor pode se justificar em quantos pleitos forem necessários. Porém, deve ficar atento: caso não pagar multa ou não se justificar em três eleições consecutivas, terá o título cancelado.

SE EU NÃO VOTEI NA ELEIÇÃO PASSADA POSSO VOTAR NESTA?

Sim, caso você não compareceu ao pleito, não justificou a sua ausência nem pagou a multa referente às eleições de 2020, ainda poderá votar na eleição geral de 2022.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NO DIA DA ELEIÇÃO?

Os eleitores, principalmente os novos, costumam ter dúvidas sobre esse assunto. Confira o que é permitido e o que não é:

O QUE ACONTECE SE EU VOTAR BRANCO OU NULO?

Muitos eleitores usam dessas opções como forma de protestos e para manifestar sua indignação com os candidatos. Entenda o que acontece se você votar branco ou nulo:

QUE DIA É O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022?