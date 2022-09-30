Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fique ligado

Onde votar? Como justificar? Tire todas as dúvidas sobre as Eleições 2022

Dias antes do pleito, as buscas sobre serviços eleitorais e candidatos aumentam na internet; veja as respostas para as dúvidas  mais frequentes dos eleitores
Gabriela Oliveira

Gabriela Oliveira

Publicado em 

30 set 2022 às 20:22

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 20:22

Urna eletrônica: voto branco ou nulo é sempre motivo de dúvida nas eleições
Urna eletrônica: voto branco ou nulo é sempre motivo de dúvida nas eleições Crédito: Carlos Alberto Silva
Neste domingo (2), os brasileiros vão às urnas para escolher deputados, senadores, governadores e presidente. E, às vésperas do pleito, muitos eleitores ainda buscam informações básicas sobre as Eleições 2022. Dúvidas como consultar o local de votação, os nomes dos candidatos e como justificar o voto, estão em alta nos temas mais buscados do Google. Pensando nisso, A Gazeta respondeu as principais dúvidas pesquisadas nas últimas horas para ajudar o eleitor.

Veja as dúvidas frequentes e fique por dentro das Eleições 2022:

QUEM SÃO OS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA, AO GOVERNO DO ESTADO, A CÂMARA DOS DEPUTADOS E AO SENADO?

A poucas horas das Eleições 2022, a população capixaba tem buscado pelos nomes dos candidatos que estão na disputa neste ano. Para ajudar a definir seu voto na reta final, veja a lista dos candidatos:

COMO SABER SE FUI CONVOCADO PARA SER MESÁRIO? AINDA POSSO ME VOLUNTARIAR?

Os assuntos relacionados aos mesários também estão em alta nas pesquisas dos capixabas. Muitos querem saber se foram convocados, se podem recusar e quais são os benefícios em exercer esse papel tão importante no dia das eleições. Tire suas dúvidas:

QUAL O ÚLTIMO RESULTADO DA PESQUISA DATAFOLHA PARA PRESIDENTE?

O interesse pelas pesquisas eleitorais aumentam na reta final das corrida eleitoral. A pesquisa mais procurada nas últimas horas é sobre quem está na frente para comandar o Brasil pelos próximos quatro anos.

QUAL O HORÁRIO DE VOTAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2022?

O horário de votação está sendo procurado pelos eleitores, já que, nas eleições municipais de 2018, o período foi fora do convencional, devido à pandemia do Covid-19 — entre 7h e 17h. Mas, neste ano, o horário volta ao tradicional, sendo das 8h às 17h.

POSSO VOTAR EM DEPUTADO FEDERAL DE OUTRO ESTADO?

Não, você não pode escolher em candidato para deputado federal de outro Estado. A Constituição Federal estabelece um número de parlamentares proporcional à população de cada Estado e do Distrito Federal.

COMO POSSO JUSTIFICAR MEU VOTO?

Alguns eleitores podem estar fora de seu local de votação ou, por algum motivo, não conseguir comparecer ao pleito. Então, confira como você pode justificar seu voto no dia da eleição:

POSSO VOTAR SEM O TÍTULO? PERDI O TÍTULO, POSSO VOTAR? POSSO VOTAR USANDO O E-TÍTULO? PRECISO LEVAR OUTROS DOCUMENTOS ALÉM DO MEU TÍTULO?

Buscas referentes ao título de eleitor também estão em alta nesta reta final. Saiba mais sobre o documento e o que é preciso levar para votar:

COMO CONSULTAR O LOCAL DE VOTAÇÃO?

É normal que novos eleitores ou os que mudaram o local de votação esqueçam onde deverão votar. Por isso, como consultar o local de votação é um assunto em alta. Veja as maneiras de descobrir:

AINDA POSSO VOTAR EM TRÂNSITO?

O pedido para solicitar o voto em trânsito deveria ser feito presencialmente, em qualquer cartório eleitoral do país, entre 18 de julho e 18 de agosto deste ano, prazo estipulado pela Justiça Eleitoral.

POSSO VOTAR PARA PRESIDENTE EM OUTRO ESTADO?

Sim, se você tiver solicitado o voto em trânsito, poderá votar para presidente mesmo que esteja em outro Estado. Veja a lista dos locais disponíveis para receber eleitores de outros municípios e Estados:
Locais disponíveis para voto em trânsito no ES

QUANTAS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS POSSO FAZER?

Não há uma quantidade máxima de justificativa eleitoral. O eleitor pode se justificar em quantos pleitos forem necessários. Porém, deve ficar atento: caso não pagar multa ou não se justificar em três eleições consecutivas, terá o título cancelado.

SE EU NÃO VOTEI NA ELEIÇÃO PASSADA POSSO VOTAR NESTA?

Sim, caso você não compareceu ao pleito, não justificou a sua ausência nem pagou a multa referente às eleições de 2020, ainda poderá votar na eleição geral de 2022.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NO DIA DA ELEIÇÃO?

Os eleitores, principalmente os novos, costumam ter dúvidas sobre esse assunto. Confira o que é permitido e o que não é:

O QUE ACONTECE SE EU VOTAR BRANCO OU NULO?

Muitos eleitores usam dessas opções como forma de protestos e para manifestar sua indignação com os candidatos. Entenda o que acontece se você votar branco ou nulo:

QUE DIA É O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022?

Os eleitores também estão buscando a data do segundo turno. Caso seja necessário, os eleitores deverão voltar às urnas no dia 30 de outubro, último domingo do mês.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2022

E-Título só pode ser baixado ou atualizado até sábado (1º)

Como funciona votação em presídios do ES no dia da eleição

Vila Velha lidera ranking de denúncias eleitorais no ES

Lula mira voto útil; Bolsonaro, Ciro e Tebet criticam tática que pode definir eleição

Como saber se sou filiado a algum partido? E como me desfiliar?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Senado Federal Google Deputado Presidente Governador do es Eleições 2022 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados