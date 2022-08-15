Quem são os 7 candidatos ao governo do Espírito Santo em 2022

Sete candidatos na disputa do governo do Espírito Santo Crédito: Montagem Geraldo Neto

Com o fim do prazo para registro das candidaturas nesta segunda-feira (15), sete nomes estão oficializados na disputa pelo governo do Espírito Santo nas Eleições 2022 . Os candidatos a governador são:

Aridelmo Teixeira (Novo)

Audifax Barcelos (Rede)

Carlos Manato (PL)

Claudio Paiva (PRTB)

Guerino Zanon (PSD)

Renato Casagrande (PSB)

Vinicius Sousa (PSTU)

Outros três nomes chegaram a ser cotados para a disputa anteriormente: o senador Fabiano Contarato (PT), o deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil) e o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), que recuaram em suas estratégias para ocupar a cadeira no Palácio Anchieta. Erick agora concorre ao Senado.

Com o encerramento do período para registro das candidaturas, a campanha eleitoral começa oficialmente na terça-feira (16). Veja quem é quem na disputa pelo Palácio Anchieta abaixo, em listagem por ordem alfabética:

ARIDELMO TEIXEIRA (NOVO)

Aridelmo Teixeira disputa a eleição pelo Novo Crédito: Vitor Jubini

Empresário e fundador da Fucape, Aridelmo Teixeira (Novo) disputará o cargo de governador pela segunda vez. Na primeira, em 2018, concorreu pelo PTB e foi derrotado. Para entrar na disputa, deixou o cargo de secretário municipal da Fazenda da gestão do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que se posiciona em campo oposto ao do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB). O vice na chapa é a jornalista Camila Domingues (Novo).

AUDIFAX BARCELOS (REDE)

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos foi lançado como candidato ao governo do ES em convenção da Federação Rede/Psol Crédito: Thiago Coutinho/A Gazeta

Prefeito da Serra por três mandatos, Audifax Barcelos (Rede) é economista e foi o deputado federal mais votado do Estado em 2010. Desde que deixou o comando da Prefeitura da Serra, em 2020, passou a rodar os municípios capixabas para discutir um projeto de governo e se cacifar para a disputa a governador. A candidatura foi registrada nesta segunda-feira (15). A vice na chapa é a Tenente Andresa, do Corpo de Bombeiros (Solidariedade).

CARLOS MANATO (PL)

Carlos Manato, candidato ao govreno do Estado pelo PL Crédito: Thiago Coutinho/A Gazeta

Candidato a governador pelo PL, o ex-deputado federal Carlos Manato disputa pela segunda vez o comando do Palácio Anchieta pelo mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2018, foi o segundo mais votado na disputa a governador, quando concorreu pelo PSL. Manato é médico e exerceu o cargo de deputado federal por quatro mandatos consecutivos. O vice na chapa é o empresário Bruno Lourenço (PTB).

CLAUDIO PAIVA (PRTB)

Cláudio Paiva é candidato a governador do Espírito Santo pelo PRTB Crédito: Divulgação/Acervo Pessoal

Candidato do PRTB ao governo do Estado, Claudio Paiva atua há três décadas como administrador e consultor empresarial. Também é terapeuta e psicanalista clínico. Ele disputou a eleição para prefeito de Guarapari em 2020 e pera vereador da mesma cidade em 2016. O vice na chapa é o advogado Marco Aurelio Ferregueti (PRTB).

GUERINO ZANON (PSD)

Convenção do PSD: ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon foi confirmado como candidato ao governo do ES Crédito: Rodrigo Gavini

Candidato do PSD ao governo estadual, Guerino Zanon deixou o MDB depois de 26 anos de filiação e renunciou ao quinto mandato de prefeito de Linhares em 31 de março, para ficar livre para a disputa eleitoral. Ele também foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa. O vice na chapa do é o presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo, Marcus Magalhães (PSD).

RENATO CASAGRANDE (PSB)

Renato Casagrande é candidato à reeleição Crédito: Rodrigo Gavini

Atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) buscará seu terceiro mandato à frente do Palácio Anchieta em outubro. O PSB tenta viabilizar a reeleição dele com uma coligação suprapartidária e tem apoio de outros dez partidos, de todos os espectros políticos, desde o PT do ex-presidente Lula, que é o candidato dele à Presidência da República, ao bolsonarista PP, que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Também estão na coligação que apoia Casagrande: MDB, PV, PCdoB, Podemos, PP, PSDB e Cidadania. Já foi vice-governador e senador pelo Espírito Santo. O vice na chapa é Ricardo Ferraço (PSDB).

VINÍCIUS SOUSA (PSTU)

capitão Vinícius Sousa, pré-candidato a governador pelo PSTU (Lançamento das pré-candidaturas do capitão Vinícius Sousa a governador e Filipe Skiter ao Senado, pelo PSTU, com participação da presidenciável Vera Lúcia) Crédito: Ricardo Medeiros