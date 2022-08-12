Patriota e PSC embarcam oficialmente na corrida de Erick Musso ao Senado

Republicanos confirma Erick Musso como candidato ao Senado Crédito: Natalia Bourguignon

A candidatura de Erick Musso (Republicanos) ao Senado ganhou reforços no Espírito Santo. O Patriota afirmou que vai se unir ao União Brasil na coligação com o Republicanos, na primeira tentativa do atual presidente da Assembleia Legislativa de conquistar uma vaga no Senado. Nesta sexta-feira (12), o PSC também declarou apoio a Erick.

O acordo com o Patriota foi formalizado na tarde de quinta-feira (11) entre Erick e o deputado estadual Rafael Favatto, presidente estadual da sigla e candidato a deputado federal. Eles têm uma relação próxima na Assembleia, embora Favatto mantenha uma relação próxima ao governador Renato Casagrande (PSB), sem fazer oposição, ao contrário do presidente da Casa.

Na coligação não há formalização de apoio a candidatos ao governo estadual. Segundo Favatto, dessa forma os membros dos partidos ficam liberados para apoiar quem quiserem.

O deputado estadual ressaltou a juventude de Erick e o bom trânsito com as lideranças políticas do Estado.

“Erick tem bom desempenho à frente da Assembleia, é a mais transparente do país, com menor custo per capta do país. São funções administrativas que um gestor precisa ter. É o que precisamos de um senador, que entenda da municipalidade, que seja municipalista. A função do senador é aproximar o Senado das cidades capixabas”.

Favatto chegou a discursar na convenção do Republicanos, em 31 de julho, sinalizando que a aproximação entre os partidos se mantinha, mesmo depois de Erick Musso ter deixado de disputar a vaga no governo para tentar se eleger senador.

“Tínhamos um candidato a governador, mas não está longe de ser nosso candidato a senador. Estamos juntos para construir um Espírito Santo melhor e o Patriota está junto nesse projeto”, disse na ocasião.

APOIO DO PSC

Já o PSC, presidido pelo ex-deputado Reginaldo Almeida, formalizou apoio a Erick na manhã desta sexta-feira (12). Também esteve presente no anúncio a deputada federal e vice-presidente do partido, Lauriete.

Reginaldo Almeida disse que o PSC tinha declarado apoio a Erick Musso ao governo, e com a mudança no projeto, migrando a candidatura para o Senado, o partido continua a entender que o candidato ao Republicanos é a melhor opção para o Estado.

“Seguiremos unidos com nossa chapa de candidatos a deputado federal e estadual neste sentido e Erick Musso ao Senado da República”, afirmou em nota.

Alinhado na disputa presidencial à candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), a expectativa era que o PSC buscasse abrigo em candidaturas mais próximas do bolsonarismo.