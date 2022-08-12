Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Pazolini vai apoiar pessoalmente um único candidato. Saiba quem é

Prefeito de Vitória promete participar das atividades de campanha do aliado

Públicado em 

12 ago 2022 às 14:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pazolini ainda não decidiu qual candidato a governador vai apoiar
Pazolini ainda não decidiu qual candidato a governador vai apoiar Crédito: Divulgação
Ele esperou as articulações partidárias, as conversas de bastidores para finalmente se posicionar: prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos) decidiu que vai apoiar pessoalmente o deputado estadual Erick Musso, do seu partido, candidato ao Senado.
Não que o prefeito de Vitória vá desprezar aliados que são candidatos pelo seu partido e por outras outras legendas, mas a candidatura do atual presidente da Assembleia é prioridade para ele: “Tenho muita simpatia pelo Érick Musso e pelo perfil de atuação dele”, resume Pazolini, que adianta que vai participar de caminhadas, atos públicos e outras atividades de campanha com o parlamentar..

Veja Também

Poucas&Boas: Em noite de festa, Casagrande e Pazolini não se olham

O prefeito da Capital acrescenta que Erick é um candidato jovem e que, na avaliação dele, representa uma nova forma de atuar politicamente, mais próxima do povo. "Ele tem sensibilidade à causa dos mais vulneráveis e facilidade de interlocução com diferentes segmentos da sociedade civil e esferas administrativas. Características que conferem a ele um elemento diferente em relação à velha política”, avalia Pazolini.

Veja Também

União Brasil oficializa parceria com Erick Musso para o Senado

A reviravolta que levou Erick Musso a disputar o Senado no ES

Perguntado pela coluna sobre qual candidato a governador vai apoiar, o prefeito informou que “seguirá a orientação partidária”. Até o momento, o Republicanos, que inicialmente havia lançado a pré-candidatura de Musso ao Palácio Anchieta, não decidiu quem vai apoiar para o governo do Estado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Senador do ES em exercício declara mais de R$ 450 milhões à Justiça Eleitoral

Coronel Ramalho concorre a deputado federal após ser rifado para o Senado

Euclério repudia vídeo de Magno com gays de direita e ex-senador apaga post

Psol lança candidatura coletiva ao Senado no ES

Como fica a corrida para o Senado no ES com o fim das convenções

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Erick Musso Lorenzo Pazolini Senado Federal Vitória (ES) Governo do ES Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor
Imagem de destaque
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar
Imagem de destaque
Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados