Pazolini vai apoiar pessoalmente um único candidato. Saiba quem é

Ele esperou as articulações partidárias, as conversas de bastidores para finalmente se posicionar: prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini
(Republicanos) decidiu que vai apoiar pessoalmente o deputado estadual Erick Musso
, do seu partido, candidato ao Senado.
Não que o prefeito de Vitória vá desprezar aliados que são candidatos pelo seu partido e por outras outras legendas, mas a candidatura do atual presidente da Assembleia é prioridade para ele: “Tenho muita simpatia pelo Érick Musso e pelo perfil de atuação dele”, resume Pazolini, que adianta que vai participar de caminhadas, atos públicos e outras atividades de campanha com o parlamentar..
O prefeito da Capital
acrescenta que Erick é um candidato jovem e que, na avaliação dele, representa uma nova forma de atuar politicamente, mais próxima do povo. "Ele tem sensibilidade à causa dos mais vulneráveis e facilidade de interlocução com diferentes segmentos da sociedade civil e esferas administrativas. Características que conferem a ele um elemento diferente em relação à velha política”, avalia Pazolini.
Perguntado pela coluna sobre qual candidato a governador vai apoiar, o prefeito informou que “seguirá a orientação partidária”. Até o momento, o Republicanos, que inicialmente havia lançado a pré-candidatura de Musso ao Palácio Anchieta, não decidiu quem vai apoiar para o governo do Estado
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