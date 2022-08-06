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Eleições 2022

Como fica a corrida para o Senado no ES com o fim das convenções

As convenções partidárias chegaram ao fim nesta sexta-feira (5) com oito nomes lançados no Espírito Santo para a disputa pela cadeira no Senado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 ago 2022 às 08:08

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 08:08

Antonio Bungenstab (PRTB), Idalecio Carone (Agir), Erick Musso (Republicanos), Filipe Skiter (PSTU), Nelson Junior (Avante), Gilberto Campos (Psol), Magno Malta (PL) e Rose de Freitas (MDB) estão na corrida ao Senado
Antonio Bungenstab (PRTB), Idalecio Carone (Agir), Erick Musso (Republicanos), Filipe Skiter (PSTU), Nelson Junior (Avante), Gilberto Campos (Psol), Magno Malta (PL) e Rose de Freitas (MDB) estão na corrida ao Senado Crédito: Montagem/Geraldo Neto
As convenções partidárias chegaram ao fim nesta sexta-feira (5) com oito nomes definidos no Espírito Santo para a corrida pelo Senado nas Eleições 2022. Estão confirmados na disputa: Antonio Bungenstab (PRTB), Erick Musso (Republicanos), Filipe Skiter (PSTU), Gilberto Campos (Psol), Magno Malta (PL), Rose de Freitas (MDB), Idalécio Carone (Agir) e Nelson Júnior (Avante).
A data-limite para registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral é no dia 15 de agosto, e muitos partidos ainda devem usar o tempo restante para amarrar as pontas soltas após o fim do período de convenções. Alguns ainda não definiram os nomes dos suplentes, por exemplo. Cada senador precisa ter dois.
Rose de Freitas (MDB), por exemplo, ainda não revelou os nomes. Entretanto, a senadora, que tenta a reeleição, é a única que conta com uma ampla aliança, já tendo angariado o apoio de nove partidos além do próprio: estão com ela PSB, Cidadania, PCdoB, PDT, Podemos, Pros, PSDB, PT e PV.
Erick Musso foi confirmado candidato ao Senado pelo Republicanos em detrimento do ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli, que se colocava como pré-candidato até a semana passada. Musso conta com o apoio do União Brasil e negocia o apoio de outros dois partidos - PSC e Patriota - que caminhavam do lado dele quando ainda pleiteava o cargo de governador.

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O ex-senador Magno Malta, presidente estadual do PL, foi confirmado para disputar novamente uma cadeira no Senado nas eleições deste ano. Na disputa, ele conta ainda com o apoio do PTB.
Magno, que adota um discurso bolsonarista e voltado ao eleitorado evangélico, ocupou uma das três cadeiras do Espírito Santo na Casa durante dois mandatos, mas perdeu a tentativa à reeleição em 2018, quando entraram Marcos do Val (hoje no Podemos) e Fabiano Contarato (hoje no PT).
O economista Antonio Bungenstab foi lançado candidato ao Senado pelo PRTB, ainda sem definição de suplente. Já Filipe Skiter é o candidato do PSTU. Gilberto Campos foi a escolha do Psol, partido que compõe federação com a Rede.
O empresário Idalécio Carone foi formalmente anunciado candidato do Agir, partido do qual é presidente estadual. Os suplentes já foram escolhidos: Cézar Assreuy e o empresário Luciano Felix.
No apagar das luzes, o Avante confirmou a candidatura do pastor Nelson Junior para a disputa durante convenção estadual do partido realizada em Vila Velha na tarde desta sexta-feira (5). Os nomes dos suplentes não foram apontados.
Já o ex-secretário de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho (Podemos), teve o nome retirado da disputa pelo partido, que apoia a medebista Rose de Freitas.
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