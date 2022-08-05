Como fica a corrida para o governo do ES com o fim das convenções

O governador conta com o apoio de uma ampla aliança formada por 10 partidos, além do PSB, que reúne legendas de todos os espectros políticos, desde o PT do ex-presidente Lula, que é o candidato dele à Presidência da República, ao bolsonarista PP, que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Também estão na coligação que apoia Casagrande: MDB, PV, PCdoB, Podemos, PP, PROS, PSDB e Cidadania.