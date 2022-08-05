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Eleições 2022

Como fica a corrida para o governo do ES com o fim das convenções

Prazo para as convenções partidárias acabou nesta sexta-feira (5) com sete nomes lançados na disputa para governador. Dois candidatos ainda não têm vice confirmados
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

05 ago 2022 às 19:52

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 19:52

Sete candidatos na disputa do governo do Espírito Santo
Aridelmo Teixeira (Novo), Audifax Barcelos (Rede), Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD), Cláudio Paiva (PRTB), Renato Casagrande (PSB) e Vinícius Sousa (PSTU) foram homologados para concorrer ao governo do Estado Crédito: Montagem/Geraldo Neto
Com o fim do prazo para realização das convenções partidárias referentes às Eleições 2022 nesta sexta-feira (5), a disputa para o governo do Espírito Santo começa com sete candidatos a governador homologados, sendo que dois deles ainda não têm vice definidos.
Além de buscarem um parceiro de chapa, o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) e o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) também tentam ampliar a aliança em torno das suas candidaturas. Por outro lado, o governador Renato Casagrande (PSB) vai tentar se reeleger com uma coligação composta por 11 partidos.
Nesta sexta-feira dois vices foram confirmados. O primeiro deles foi o empresário Bruno Lourenço (PTB), que será candidato a vice-governador na chapa do ex-deputado federal Carlos Manato (PL). O segundo nome confirmado foi o do advogado Marco Aurélio Ferreguetti Poubel (PRTB), que completará a chapa puro-sangue com o administrador e consultor empresarial Cláudio Paiva, da mesma legenda.
Outras duas chapas puro-sangue foram definidas na semana anterior: do PSTU, formada pelo capitão Vinícius Sousa para governador e a jornalista Soraia Chiabai para vice; e a do Novo, composta pelo empresário e professor Aridelmo Teixeira e a jornalista Camila Domingues na vaga de vice.
Com a maior coligação entre os sete candidatos a governador, Casagrande tentará se eleger para um terceiro mandato à frente do Palácio Anchieta em uma chapa com Ricardo Ferraço (PSDB) na vaga de vice.
O governador conta com o apoio de uma ampla aliança formada por 10 partidos, além do PSB, que reúne legendas de todos os espectros políticos, desde o PT do ex-presidente Lula, que é o candidato dele à Presidência da República, ao bolsonarista PP, que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Também estão na coligação que apoia Casagrande: MDB, PV, PCdoB, Podemos, PP, PROS, PSDB e Cidadania.

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Audifax e Guerino disputam o posto de segunda maior aliança, com três partidos cada. Além do Psol, que está federado à Rede, o ex-prefeito da Serra conseguiu o apoio do Solidariedade. Ele negocia também aliança com o Avante e o Agir.
Já Guerino está coligado oficialmente com PMB e DC, mas continua correndo atrás de outras legendas para integrar a sua coligação. Ambos estão sem vice definidos.
Manato, por sua vez, também espera incorporar mais siglas na sua coligação para a corrida ao Palácio Anchieta, mas se mantém apenas com o apoio do PTB, além do próprio PL. Na rota de interesse dele estão PSC e Patriota, que também fazem parte da relação de cortejados por Guerino.
Os candidatos vão usar até o último dia do prazo previsto pela legislação eleitoral para registro de candidaturas, que se encerra no dia 15 de agosto, para tentar avançar nesses apoios. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia seguinte, 16 de agosto.

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